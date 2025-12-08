"Да, я снова за свое": Алхим обвинила львовян в нежелании людей переходить на украинский

Блогер Анна Алхим обвинила жителей Львова в том, что "50% украинцев не хотят учить украинский язык". Она также заявила, что "неважно, на каком языке кто говорит", поскольку хорошие люди могут разговаривать "и на русском, и на украинском, и на английском".

Алхим опубликовала сториз в своем аккаунте 8 декабря Instagram, в котором прикрепила скриншот якобы сообщения в Threads. Она записала видео, в котором раскритиковала ситуацию, которая якобы произошла в садике во Львове.

"Вам это сейчас не понравится, но я все равно скажу: неважно, на каком языке ты говоришь, если ты пид*рас — то ты и на украинском пид*рас, и на русском пид*рас, и на английском, и на немецком, и на французском, просто если у тебя пид*рское нутро. А если ты хороший человек — ты и на русском, и на украинском, и на английском и на других языках хороший человек", — сказала блогерша в сториз.

Алхим добавила, что, по ее мнению, украинцы не хотят переходить на государственный язык из-за языковых конфликтов.

"Вот именно Львов, благодаря Львову 50% людей не хотят учить украинский язык, просто принципиально не хотят на нем говорить. Так мы поняли, что именно во Львове живет 50% этих пид*расов". Да, я снова за свое", — заявила она.

Перед тем блогер опубликовала скриншот сообщения oleksandra.lechenko, в котором она рассказывает, что Святой Николай в саду якобы не пришел к детям, которые не говорят на украинском. К сообщению прикреплена якобы жалоба в родительском чате на русском языке одной из матерей на то, что Николай принес подарок всем, кроме ее ребенка. Ей якобы ответили, что "Миколайчик принял решение не поздравлять москв*ротых", и посоветовали учить украинский.

"Львов в одном сундуке. Днище", — подписала скриншот Алхим.

Сейчас сообщение пользовательницы oleksandra.lechenko, опубликованное блогером, в Theads отсутствует.

Алхми опубликовала сториз о якобы языковом скандале во львовском садике Фото: скриншот

Следующим сториз блогер показала скриншот сообщения пользовательницы filatovabase с возмущениями относительно сообщения oleksandra.lechenko и намерениями "компенсировать моральный ущерб" ребенку и заявила, что тоже хочет отправить подарки.

Блогерша Алхим заявила о намерении поддержать русскоязычного ребенка во Львове подарками Фото: скриншот

Скандалы с Анной Алхим

Народный депутат Наталья Пипа 31 октября сообщила, что языковой обмудсмен Елена Ивановская составила акт и протоколы из-за нарушения закона о языке на блогера Анну Алхим. На нее могут наложить штраф от 3 400 до 8 500 грн.

16 мая Пипа сообщала, что против Алхим открыто уголовное производство по заявлению о "разжигании национальной вражды", однако подозрения ей объявлено не было, поэтому летом блогер смогла выехать в Дубай на постоянное место пребывания.

6 ноября Алхим рассказала, что живет "в самом русском районе Дубая", а ее сын "играет с русскими".