Сын играет с русскими: блогерша Алхим снова попала в скандал

Блогерша Анна Алхим рассказала, что живет в самом русском районе Дубая. Ее сын играет с русскими, но они вроде бы никогда не сталкивались с негативом.

Алхим ответила подписчикам в Instagram на вопрос о том, как она будет относиться к россиянам и сможет ли с ними общаться.

"Сейчас меня закидают камнями, но я скажу. Я живу в самом русском районе Дубая. Дети, с которыми играет Вова, тоже русские. Мы никогда не сталкивались с негативом. Нет плохих религий, наций и так далее. Есть плохие люди, есть хорошие. Можете меня отменять", — написала блогерша, добавив, что ей все равно на мнение других людей.

Анна Алхим живет в "русском" районе Дубая Фото: Instagram

Алхим сходила на концерт российского певца

Более того, Анна Алхим накануне посетила концерт российского исполнителя Xolidayboy в Дубае, что вызвало возмущение украинцев. Тот открыто поддерживает Путина и войну России против Украины.

Тогда блогершу активно критиковали в Threads:

"Алхим откровенно пробила дно. А самое печальное то, что очень много людей это поддерживают и до сих пор считают, что "музыка вне политики".

"Алхим снова тусила под россиянина, который открыто поддерживает войну против Украины. Получается как: украинцы делают ей просмотры, украинский бизнес оплачивает рекламу, она покупает билет на концерт сторонника "СВО", тот платит налог в РФ или донатит на оружие, которым убивают тех самых украинцев, которые делают ей просмотры".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Языковой обмудсмен Елена Ивановская составила акт и протоколы из-за нарушения закона о языке на Анну Алхим.

В начале августа блогерша заявила в соцсетях, что переезжает с семьей в Дубай и отметила, что не имеет планов на возвращение обратно в Украину.

Кроме того, Алхим решила вступиться за певицу Настю Каменских, которая попала в скандал из-за русского языка.