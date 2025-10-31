Блогершу Алхим хотят наказать за русский язык: что ей грозит

Языковой обмудсмен Елена Ивановская составила акт и протоколы из-за нарушения закона о языке на скандальную блогершу Анну Алхим. Ей грозит штраф от 3400 до 8500 гривен.

Об этом в Facebook сообщила народный депутат Наталья Пипа. Пока сама блогерша не комментировала новости.

"На блогера Алхим языковой омбудсмен составила акт и протоколы за нарушение языкового закона. Блогерша ведет деятельность на языке России... Теперь Алхим грозит штраф", — написала Пипа.

На Анну Алхим составили акт из-за нарушения закона о языке Фото: Facebook

Что грозит Алхим

Отметим, что за первое нарушение языкового закона предусматривается штраф от 3400 до 8500 гривен, а за повторное — от 8500 до 11 900 гривен.

Народный депутат неоднократно обращала внимание на поведение блогера. Наталья Пипа подавала депутатское обращение в СБУ и Нацполицию "из-за угрозы национальной безопасности" с требованием "расследования, предоставления правовой оценки и немедленной жесткой реакции".

В частности, в отношении Алхим открыли три уголовных производства за госизмену, разжигание национальной, региональной, расовой или религиозной вражды, а также угрозу или насилие в отношении государственного или общественного деятеля (по трем статьям — 161, 111 и 346 — Уголовного кодекса Украины).

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Анна Алхим решила вступиться за певицу Настю Каменских, которая попала в скандал из-за русского языка.

В начале августа Анна Алхим заявила в соцсетях, что переезжает с семьей в Дубай и отметила, что не имеет планов на возвращение обратно в Украину.

Впоследствии народный депутат Украины Наталья Пипа заявила, что не удивлена тем, что блогерша переехала в Дубай, поскольку ей не было объявлено подозрение, несмотря на уголовные дела.