Блогерку Алхім хочуть покарати за російську мову: що їй загрожує

Мовна обмудсменка Олена Івановська склала акт і протоколи через порушення закону про мову на скандальну блогерку Анну Алхім. Їй загрожує штраф від 3400 до 8500 гривень.

Про це у Facebook повідомила народна депутатка Наталія Піпа. Наразі сама блогерка не коментувала новини.

"На блогерку Алхім мовна омбудсменка склала акт і протоколи за порушення мовного закону. Блогерка веде діяльність мовою Росії… Тепер Алхім загрожує штраф", — написала Піпа.

На Анну Алхім склали акт через порушення закону про мову Фото: Facebook

Що загрожує Алхім

Зазначимо, що за перше порушення мовного закону передбачається штраф від 3400 до 8500 гривень, а за повторне — від 8500 до 11 900 гривень.

Народна депутатка неодноразово звертала увагу на поведінку блогерки. Наталія Піпа подавала депутатське звернення до СБУ та Нацполіції "через загрозу національній безпеці" з вимогою "розслідування, надання правової оцінки та негайної жорсткої реакції".

Зокрема, стосовно Алхім відкрили три кримінальні провадження за держзраду, розпалювання національної, регіональної, расової чи релігійної ворожнечі, а також погрозу або насильство щодо державного чи громадського діяча (за трьома статтями — 161, 111 і 346 — Кримінального кодексу України).

