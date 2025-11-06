Син грається з росіянами: блогерка Алхім знову потрапила в скандал

Блогерка Анна Алхім розповіла, що мешкає в найбільш російському районі Дубая. Її син грається з росіянами, але вони начебто ніколи не стикалися з негативом.

Алхім відповіла підписникам в Instagram на запитання про те, як вона буде ставитися до росіян і чи зможе з ними спілкуватися.

"Зараз мене закидають камінням, але я скажу. Я живу в найбільш російському районі Дубая. Діти, з якими грається Вова, теж росіяни. Ми ніколи не стикалися з негативом. Немає поганих релігій, націй тощо. Є погані люди, є хороші. Можете мене скасовувати", — написала блогерка, додавши, що їй все одно на думку інших людей.

Анна Алхім живе в "російському" районі Дубаю Фото: Instagram

Алхім сходила на концерт російського співака

Ба більше, Анна Алхім напередодні відвідала концерт російського виконавця Xolidayboy в Дубаї, що викликало обурення українців. Той відкрито підтримує Путіна та війну Росії проти України.

Відео дня

Тоді блогерку активно критикували в Threads:

"Алхім відверто пробила дно. А найсумніше те, що дуже багато людей це підтримують і ще досі вважають, що "музика поза політикою".

"Алхім знову тусила під росіянина, який відкрито підтримує війну проти України. Виходить як: українці роблять їй перегляди, український бізнес оплачує рекламу, вона купує квиток на концерт прихильника "СВО", той платить податок у РФ або донатить на зброю, якою вбивають тих самих українців, що роблять їй перегляди".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Мовна обмудсменка Олена Івановська склала акт і протоколи через порушення закону про мову на Анну Алхім.

На початку серпня блогерка заявила у соцмережах, що переїжджає з родиною до Дубая та зазначила, що не має планів на повернення назад в Україну.

Крім того, Алхім вирішила заступитися за співачку Настю Каменських, яка втрапила у скандал через російську мову.