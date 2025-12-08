"Так, я знову за своє": Алхім звинуватила львів'ян у небажанні людей переходити на українську

Блогерка Анна Алхім звинуватила жителів Львова в тому, що "50% українців не хочуть вчити українську мову". Вона також заявила, що "неважливо, якою мовою хто говорить", оскільки хороші люди можуть розмовляти "і російською, і українською, і англійською".

Алхім опублікувала сториз у своєму акаунті 8 грудня Instagram, в якому прикріпила скриншот нібито допису у Threads. Вона записала відео, в якому розкритикувала ситуацію, яка начебто сталася в садочку у Львові.

"Вам це зараз не сподобається, але я все одно скажу: неважливо, якою мовою ти говориш, якщо ти під*рас — то ти і українською під*рас, і російською під*рас, і англійською, і німецькою, і французькою, просто якщо в тебе під*рське нутро. А якщо ти хороша людина — ти і російською, і українською, і англійською й іншими мовами хороша людина", — сказала блогерка в сториз.

Алхім додала, що, на її думку, українці не хочуть переходити на державну мову через мовні конфлікти.

Відео дня

"От саме Львів, завдяки Львову 50% людей не хочуть вчити українську мову, просто принципово не хочуть нею говорити. Так ми зрозуміли, що саме у Львові живе 50% цих під*расів". Так, я знову за своє", — заявила вона.

Перед тим блогерка опублікувала скриншот допису oleksandra.lechenko, в якому вона розповідає, що Святий Миколай в садочку нібито не прийшов до дітей, які не розмовляють українською. До допису прикріплена нібито скарга в батьківському чаті російською мовою однієї з матерів на те, що Миколай приніс подарунок усім, крім її дитини. Їй начебто відповіли, що "Миколайчик прийняв рішення не вітати москв*ротих", і порадили вчити українську.

"Львів в одному скрині. Днище", — підписала скриншот Алхім.

Наразі допис користувачки oleksandra.lechenko, опублікований блогеркою, в Theads відсутній.

Алхмі опублікувала сториз про нібито мовний скандал у львівському садочку Фото: скриншот

Наступним сториз блогерка показала скриншот допису користувачки filatovabase з обуреннями щодо повідомлення oleksandra.lechenko і намірами "компенсувати моральну шкоду" дитині та заявила, що теж хоче відправити подарунки.

Блогерка Алхім заявила про намір підтримати російськомовну дитину в Львові подарунками Фото: скриншот

Скандали з Анною Алхім

Народна депутатка Наталія Піпа 31 жовтня повідомила, що мовна обмудсменка Олена Івановська склала акт і протоколи через порушення закону про мову на блогерку Анну Алхім. На неї можуть накласти штраф від 3 400 до 8 500 грн.

16 травня Піпа повідомляла, що проти Алхім відкрите кримінальне провадження за заявою про "розпалювання національної ворожнечі", проте підозри їй оголошено не було, тому влітку блогерка змогла виїхати в Дубай на постійне місце перебування.

6 листопада Алхім розповіла, що живе "в найбільш російському районі Дубая", а її син "грається з росіянами".