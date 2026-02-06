Украиноязычный француз поставил на место Алхим за русский язык: "Не понимаю"

Француз и преподаватель языка Николя Имберт, который самостоятельно выучил украинский, отказал в индивидуальных уроках французского скандальной блогерше Анне Алхим.

Об этом стало известно из Instagram Николя, который в соцсетях называет себя "украиноязычным французом". Он опубликовал скриншот переписки с блогершей.

Француз поставил на место Анну Алхим

Алхим обратилась к преподавателю на русском языке с просьбой записаться на индивидуальные уроки французского. Впрочем, Николя ответил, что не понимает и попросил продолжить общение на украинском.

"Приветствую. Я не понимаю. Можно на украинском, пожалуйста?" — написал француз.

Француз поставил на место Анну Алхим Фото: Instagram

Интересно, что блогерша прочитала сообщение, но не ответила.

"За деньги нельзя предать свои принципы. Мне жаль ее. Действительно, молюсь за ее покаяние. Пусть Господь откроет ее сердце к истине", — написал в сторис преподаватель французского.

Француз поставил на место Анну Алхим Фото: Instagram

Кто такой Николя Имберт

Николя — основатель онлайн-школы по изучению французского языка для украинцев. Вместе со своей женой-украинкой мужчина ведет украиноязычный блог в Instagram. С 2022 года Николя начал изучать украинский язык, а в 2024 перебрался во Львов.

"Я и не думал, что наступит момент, когда я, коренной француз, найду себя украинцем — не по паспорту, а по судьбе. Первое украинское слово, которое пронзило мое сердце — воля. Воля — это не только свобода. Это внутренний чин, это несокрушимость духа, это достоинство, которое не поддается игу. Самостоятельно выучив украинский язык еще во Франции, я слушал народные песни — и плакал", — писал преподаватель.

Интересно, что раньше француз знал русский, однако говорит, что уже забыл его.

"Самое интересное то, что сейчас я не понимаю русский. Я забыл, действительно забыл! И это хорошо", — говорил Николя.

Николя Имберт Фото: Instagram

