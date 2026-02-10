Мама Анны Алхим прокомментировала ее роман с женатым бизнесменом (фото)
Мама блогерши Анны Алхим Ирина Брониславовна прокомментировала скандал вокруг романа своей дочери с женатым бизнесменом Константином Валеулиным.
Женщина пришла на интервью к Славе Демину. Она заявила, что против, чтобы дочь встречалась с женатыми мужчинами.
Мама Алхим о романе дочери с женатым мужчиной
Ирина Брониславовна прокомментировала отношения дочери с Константином Валеулиным, намекнув, что в этом виновата его жена Дарья, ведь "хорошим женам не изменяют".
"Я хочу сказать, что от хороших жен мужья не гуляют", — сказала женщина.
А людям, которые хотят изменять своей второй половине, она посоветовала работать над своими проблемами. В частности, Ирина Брониславовна против того, чтобы встречаться с женатыми.
"На чужом горе своего счастья не построишь. Я выражаю свое собственное мнение", — сказала мама блогерши, добавив, что она говорила об этом дочери.
Роман Анны Алхим и Константина Валеулина
Весной 2025 года в сети активно обсуждали то, что блогер около двух лет встречалась с женатым бизнесменом Константином Валеулиным, о чем она сама рассказала публично. Анна Алхим опубликовала их фото после того, как муж вернулся к жене Дарье, с которой воспитывает дочь и которая после этого тоже стала звездой сети.
"Мы с Костей были очень счастливы, вы это видели по мне, а по нему все, кто знал (А ВСЕ ЗНАЛИ). Спасибо всем, вы свободны. А вы знаете, что спасает мир? Не любовь, нет. Правда спасет мир", — писала Алхим.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Жена бизнесмена Константина Валеулина Дарья отреагировала на его роман с Анной Алхим.
- В сети бурно отреагировали на новости о романе блогерши Анны Алхим с женатым бизнесменом мемами и даже промокодами на скидки.
Кроме того, француз и преподаватель языка Николя Имберт, который самостоятельно выучил украинский, отказал в индивидуальных уроках французского скандальной блогерше из-за обращения на русском.