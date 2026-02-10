Поддержите нас UA
Мама Анны Алхим прокомментировала ее роман с женатым бизнесменом (фото)

мама анны алхим отреагировала на ее роман с валеулиным
Анна Алхим и Константин Валеулин | Фото: alkhim.a24/Instagram

Мама блогерши Анны Алхим Ирина Брониславовна прокомментировала скандал вокруг романа своей дочери с женатым бизнесменом Константином Валеулиным.

Женщина пришла на интервью к Славе Демину. Она заявила, что против, чтобы дочь встречалась с женатыми мужчинами.

Мама Алхим о романе дочери с женатым мужчиной

Ирина Брониславовна прокомментировала отношения дочери с Константином Валеулиным, намекнув, что в этом виновата его жена Дарья, ведь "хорошим женам не изменяют".

"Я хочу сказать, что от хороших жен мужья не гуляют", — сказала женщина.

А людям, которые хотят изменять своей второй половине, она посоветовала работать над своими проблемами. В частности, Ирина Брониславовна против того, чтобы встречаться с женатыми.

"На чужом горе своего счастья не построишь. Я выражаю свое собственное мнение", — сказала мама блогерши, добавив, что она говорила об этом дочери.

мама Анны Алхим
Ирина Брониславовна
Фото: YouTube

Роман Анны Алхим и Константина Валеулина

Весной 2025 года в сети активно обсуждали то, что блогер около двух лет встречалась с женатым бизнесменом Константином Валеулиным, о чем она сама рассказала публично. Анна Алхим опубликовала их фото после того, как муж вернулся к жене Дарье, с которой воспитывает дочь и которая после этого тоже стала звездой сети.

"Мы с Костей были очень счастливы, вы это видели по мне, а по нему все, кто знал (А ВСЕ ЗНАЛИ). Спасибо всем, вы свободны. А вы знаете, что спасает мир? Не любовь, нет. Правда спасет мир", — писала Алхим.

Анна Алхим и Константин Валеулин
Фото: alkhim.a24/Instagram

