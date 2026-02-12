"Есть два человека, которым доверяю": блогера Гончарук проверяют после заявлений о выводе средств из РФ и Беларуси

Украинский блогер Богдана Гончарук попала в громкий скандал после появления в сети аудиозаписей, где она делится "советами" и собственным опытом вывода денег из России и Беларуси.

На этих аудио Гончарук рассказывает также о том, как полученные средства выводит на другие кредитные карты украинских банков. Скандальные записи обнародовал на своей странице в социальной сети Threads Максим Скибинский.

"Оплата проходит из РФ и Беларуси. У меня там есть два человека, которым я доверяю. У них есть карточки, на которые я перечисляю средства им, а потом трачу в РФ. А с белорусской карточки мне выводят деньги на молдавскую. С российской карточки я тоже знаю, как вывести на украинскую", — рассказывает якобы блогерша.

Она также хвастается тем, что у украинских банков, где она имеет счета, не возникает якобы никаких вопросов относительно этих переводов, поскольку она имеет открытый активный ФЛП и платит налоги, которые предусматривает вторая группа налогообложения.

Відео дня

"Поэтому я там у них в "зеленом списке" и они не смотрят на карточки физического лица", — утверждает якобы Гончарук.

Скриншот | сообщение с аудиозаписями Богнданы Гончарук

Автор сообщения в комментариях обозначил основателя "Монобанка" Олега Гороховского, который уже отреагировал на скандал.

"Переслал в финансовый мониторинг. Кажется на отказ в обслуживании она 100% наговорила. А кто это, вообще?", — написал Гороховский.

Скриншот | реакция основателя "Монобанка" на скандальные обвинения против Гончарук

"ПриватБанк" также отреагировал на обвинения против блогера. Там отметили, что передают полученные данные в финмониторинг.

"Доброе утро. Спасибо за сигнал. Отправили всю необходимую информацию в финмониторинг для проверки", — говорится в сообщении.

Скриншот | реакция "ПриватБанка" на обвинения против Гончарук

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев также отреагировал на обвинения относительно финансовых операций Богданы Гончарук. На своей странице в Facebook он обнародовал сообщение, в котором заявил, что берет ситуацию под собственный контроль и пообещал разобраться.

"Если Богдана действительно заработала 2 млн долл. и не уплатила налоги минимум с 70 млн грн — это статья 212 УК, а если еще и вывела средства в страну-оккупанта — тогда это ст. 111 УКУ (государственная измена)", — подчеркнул чиновник.

Скриншот | реакция Гетманцева на скандал вокруг Гончарук

Вскоре после публикации поста с обвинениями Скибинский сообщил, что команда блогера пыталась с ним связаться. Представители Гончарук якобы предлагали деньги в обмен на опровержение обнародованных перед этим аудиозаписей.

Он также предоставил скриншот, который якобы подтверждает то, что речь шла о переводах из РФ и Беларуси уже после начала полномасштабной войны.

Скриншот | сообщение Скибинского о Гончарук

