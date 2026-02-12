Француз, який вивчив українську мову, влаштував скандал у Києві, коли почув російську

Українськомовний француз Ніколя Амбер, який під час великої війни переїхав до Львова, після відвідин Києва поскаржився на російську мову на вулицях та під час спілкування з оператором телеканалу "Прямий".

Про Ніколя як про одного з французьких волонтерів, які пекли в столиці хліб, канал знімав сюжет для телебачення. Втім, згодом у своїх соцмережах іноземець показав листування з продюсером "Прямого", якому він скаржився на те, що під час інтерв’ю оператор звертався до нього російською.

Француз поскаржився на російську мову в Києві

У відповідь продюсер написав, що "не вважає це нормальним", але "не має права забороняти" оператору в побуті спілкуватися російською, якою він як переселенець зі сходу розмовляє.

На фоні цього Амбер опублікував в Instagram сторіс зі словами, що він "не знає, чи хоче далі жити в Україні": "Бо та Україна, яку я полюбив — через літературу та народні пісні — майже більше не існує в столиці, у Києві".

Після скандалу "Прямий" публічно перепросив у француза, заявивши, що для них питання мови — принципове.

"Так, наш колега помилився. Намагаючись швидше налагодити контакт із французькими волонтерами, оператор Євгеній використав російську мову, якою спілкується у побуті. Не зважаючи на те, що оператор не є обличчям каналу, як ведучі чи кореспонденти — це помилка, яку ми визнаємо", — зазначили представники телеканалу.

Ніколя Амбер Фото: Instagram

Після цього Ніколя Амбер подякував "Прямому" за вибачення. Водночас він наголосив, що варто лишатися "принциповими щодо мови" і показувати іноземцям, що в України є своя мова.

"Я з великою радістю приймаю їхнє вибачення. Ми всі робимо помилки", — сказав іноземець.

Хто такий Ніколя Амбер

Ніколя — засновник онлайн-школи з вивчення французької мови для українців. Разом зі своєю дружиною-українкою чоловік веде україномовний блог в Instagram. З 2022 року Ніколя почав вивчати українську мову, а у 2024 перебрався до Львова.

Його дружина — українка Юлія. Як відомо з її соцмереж, дівчина викладає українську мову.

Ніколя Амбер з дружиною Фото: Instagram

"Я й гадки не мав, що настане мить, коли я, корінний француз, віднайду себе українцем — не за паспортом, а за долею. Перше українське слово, яке пронизало моє серце — воля. Воля — це не лише свобода. Це внутрішній чин, це незламність духу, це гідність, що не піддається ярму. Самотужки вивчивши українську мову ще у Франції, я слухав народні пісні — і плакав", — розповідав про свій шлях Ніколя.

Цікаво, що раніше француз знав російську, проте каже, що вже забув її.

Ніколя Амбер Фото: Instagram

Також якось журналістка запитала корінного француза, чому він перебрався саме у Львів.

"Тут дійсно панує український дух. Бо тут жили дуже багато українських героїв", — відповів той.

