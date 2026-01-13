Тімоті Шаламе звернувся до українців і потрапив під критику: що він сказав (відео)

Відомий американо-французький актор та продюсер Тімоті Шаламе здивував українців коротким зверненням до своїх шанувальників. Його відповідь прозвучала у відео, оприлюдненому United24 Media.

Під час розмови актора запитали, чи хоче він щось сказати українським глядачам, які незабаром зможуть побачити в кіно спортивну трагікомедію "Марті Супрім. Геній комбінацій" з ним у головній ролі.

У відповідь Тімоті Шаламе сказав: "Круто. Дякую всім, хто подивився фільм у Києві. Привіт усім!".

Реакції людей

Українців обурило таке звернення відомого актора, враховуючи, що вони проживають повномасштабне вторгнення Росії. Вони виразили свої емоції в коментарях:

"Якщо б його те саме запитали про якусь Москву, він би те саме сказав";

"Пхахпхахахахахаєа, потужне звернення, ще більш потужна позиція, дякую";

"Таке враження, що навпаки хотів закрити цю тему";

"Дуже потужно";

"Нащо постити цю зневагу та називати її меседжем";

"Боже, не смішіть мене";

"Уникаючий тип. Втім меседж тут красномовний без слів, на жаль. Захоплювалась його талантом, але як людина — таке собі… Якби він був підлітком, ще можна було би якось виправдати: не зорієнтувався, розгубився, ще щось";

"Мені здається йому абсолютно пофіг".

