"Найгірша людина у світі": відомий актор здивував заявою про Дональда Трампа

Голлівудський актор Марк Руффало виступив із жорсткою критикою президента США Дональда Трампа, назвавши його «найгіршою людиною у світі». Скандальну заяву актор зробив 11 січня під час церемонії вручення премії "Золотий глобус" у Лос-Анджелесі.

Спілкуючись із журналістами на червоній доріжці, Руффало заявив, що країна перебуває в небезпечному стані, а нинішня влада ігнорує міжнародне право та залякує власних громадян. За словами актора, Трамп керується виключно власною "мораллю", яку він вважає неприйнятною для лідера однієї з найпотужніших держав світу, пише USA Today.

"Ми перебуваємо посеред війни з Венесуелою, у яку незаконно вторглися. Він показує всьому світу, що міжнародне право для нього нічого не означає. Єдине, що для нього має значення, — це його власна мораль. Але ця людина — засуджений злочинець і ґвалтівник. Він — педофіл. Він найгірша людина. Якщо ми покладаємося на мораль цієї людини в управлінні наймогутнішою країною у світі, то всі ми у великій небезпеці", — сказав актор.

Руффало також наголосив, що багато американців нині живуть у страху, і зізнався, що сам відчуває тривогу за майбутнє країни. Актор підкреслив, що любить Сполучені Штати, але події, які відбуваються зараз, на його думку, не мають нічого спільного з цінностями Америки.

