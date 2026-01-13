"Худший человек в мире": известный актер удивил заявлением о Дональде Трампе

Голливудский актер Марк Руффало выступил с жесткой критикой президента США Дональда Трампа, назвав его "худшим человеком в мире". Скандальное заявление актер сделал 11 января во время церемонии вручения премии "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе.

Общаясь с журналистами на красной дорожке, Руффало заявил, что страна находится в опасном состоянии, а нынешняя власть игнорирует международное право и запугивает собственных граждан. По словам актера, Трамп руководствуется исключительно собственной "моралью", которую он считает неприемлемой для лидера одной из самых мощных держав мира, пишет USA Today.

"Мы находимся посреди войны с Венесуэлой, в которую незаконно вторглись. Он показывает всему миру, что международное право для него ничего не значит. Единственное, что для него имеет значение, — это его собственная мораль. Но этот человек — осужденный преступник и насильник. Он — педофил. Он худший человек. Если мы полагаемся на мораль этого человека в управлении самой могущественной страной в мире, то все мы в большой опасности", — сказал актер.

Руффало также отметил, что многие американцы сейчас живут в страхе, и признался, что сам испытывает тревогу за будущее страны. Актер подчеркнул, что любит Соединенные Штаты, но события, которые происходят сейчас, по его мнению, не имеют ничего общего с ценностями Америки.

