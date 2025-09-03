Звезда "Карточного домика" сделала острое заявление и покинула США: что произошло

Американская актриса Робин Райт, известная по роли Клэр Андервуд в сериале "Карточный домик", откровенно рассказала о своем опыте с психоделиками, непростых отношениях с детьми и жизни после Голливуда. Она резко раскритиковала США и призналась, что чувствует себя счастливой в Великобритании, где сейчас живет.

В недавнем интервью 59-летняя Райт призналась, что еще в школьные годы в Калифорнии впервые попробовала грибы, а сейчас практикует управляемые "психоделические путешествия". Актриса назвала этот опыт терапевтическим и безопаснее алкоголя. Свои эксперименты она объяснила желанием отпустить чрезмерную опеку над детьми, которых имеет от брака с Шоном Пенном, пишет The Times.

Райт также откровенно вспомнила сложные годы в Голливуде, проблемы с воспитанием детей, отношения с бывшим мужем и собственные ошибки. Она рассказала, что часто чувствовала давление киноиндустрии, в частности в борьбе за равную оплату с коллегой Кевином Спейси.

Сейчас актриса работает в Великобритании над новым сериалом "Подруга" для Prime Video, где она не только играет главную роль, но и выступает режиссером. Однако главным выбором в ее жизни стало решение покинуть США.

"Америка — это сплошное дер*мо... Мне нравится быть в этой стране (в Великобритании). Здесь царит свобода собственного "я". Люди такие добрые. Они живут. Они не сидят в машине в пробке, не паникуют из-за телефонного звонка, не едят фастфуд. Это большая часть Америки — все наполнено спешкой, конкуренцией и скоростью", — заявила Райт.

В личной жизни актриса тоже наконец нашла гармонию — она живет вместе с британским архитектором Генри Смитом и планирует больше времени посвятить путешествиям и простой жизни на побережье.

