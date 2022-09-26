Робин Райт, звезда "Карточного домика", разводится с третьим мужем

Робин Райт подала на развод с Клеманом Жироде, который младше ее на 21 год

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Известная голливудская актриса Робин Райт подала на развод со своим третьим мужем, Клеманом Жироде. Пара поженилась в 2017 году. Об этом пишет TMZ.

56-летняя актриса Робин Райт, звезда фильмов "Принцесса-невеста" и "Форрест Гамп", а также сериалов "Санта-Барбара" и "Карточный домик" подала на развод со своим мужем, топ-менеджером модного дома Saint Laurent Клеманом Жироде.

В документах Робин указывает дату расставания как 31 июля. Причина — стандартные "непримиримые разногласия". Там указано, что уже бывшие супруги не будут делить имущество и каждый остается при своем. И актриса поставила галочку, чтобы заблокировать возможность суда присуждать супружескую поддержку любому из них.

[ + – ] Робин Райт и Клеман Жироде Фото: Instagram Robin Wright

Робин начала встречаться с Клеманом, который моложе нее на 21 год, в 2017 году. Уже на следующий год пара поженилась на тайной романтичной церемонии во Франции.

Для Робин Райт это был третий брак. Первый раз она вышла замуж еще в 1986 году. Ее избранником стал богатый наследник и актер Дэйн Уизерспун, с которым они познакомились на съемках сериала "Санта-Барбара". Пара быстро развелась, Дэйн умер в 2014 году.

Вторым мужем Робин стал Шон Пенн. Причем пара встречалась с 1989 года, актриса родила от Пенна двоих детей: сына Хоппера и дочь Дилан.

Пара расставалась и сходилась снова, в итоге они поженились в 1996 году, а в 2009 году окончательно развелись.

Робин Райт недолго встречалась с актером Беном Фостером. Они даже были помолвлены в 2014 году, но после недолгого романа помолвка была расторгнута и пара рассталась.

С Клеманом Жироде актриса впервые появилась на спортивном матче в Париже, потом посещала показ мод Saint Laurent. Свои отношения они не афишировали.

Напомним, ранее стало известно, что разводится одна из самых крепких пар Голливуда: Сильвестр Сталлоне и Дженнифер Флавин.