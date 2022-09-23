Сильвестр Сталлоне передумал разводиться через суд – СМИ

Актер Сильвестр Сталлоне передумал разводиться через суд с Дженнифер Флавин. Об этом пишут зарубежные СМИ.

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Они ссылаются на данные о том, что при заключении брака Сталлоне-Флавин 25 лет назад супруги не подписывали брачный контракт. Соответственно, супруги обязались решать вопросы о трате своих доходов, которые в данном случае именуются "семейными активами", по согласованию. При этом Флавин потребовала через суд остановить растрату "семейных активов" мистером Сталлоне. И, наверное, это обстоятельство удерживает стороны от быстрого бракоразводного процесса. Как минимум, этот процесс будет проходить без обращения в суд. Об этом пишет People.

Фото: Instagram officialslystallone

Судебные документы из округа Палм-Бич, штат Флорида, полученные изданием TMZ в четверг, показывают, что суд удовлетворил требования Флавин о "растрате семейных активов". Также эти документы подтверждают, что брачного контракта не было, когда они связали себя узами брака в мае 1997 года.

PEOPLE стало известно, что Сталлоне и Флавин теперь решили договариваться о возникающих разногласиях. И это говорит о том, что стороны могут договориться о разводе полюбовно и в частном порядке вне суда.

Фото: Sly Stallone/Instagram

"Стороны соглашаются, что в интересах каждой из них в отдельности и, что более важно, коллективно как семьи, решать все вопросы, связанные с расторжением брака, достойным, дружественным и частным образом вне суда", — говорится в тексте судебного документа.

История этого развода, который сейчас активно обсуждают СМИ, такова: 54-летняя Дженнифер Флавин подала прошение "о расторжении брака и других мерах" с 76-летним Сталлоне в здании суда Палм-Бич чуть более месяца назад, 19 августа.

В своем заявлении Флавин заявила о "преднамеренной растрате" семейных активов. Согласно законодательству Флориды, к преднамеренным растратам можно отнести "чрезмерные расходы, азартные игры, дарение подарков или ненужные займы супругом во время развода".

Бизнесвумен/модель просила суд запретить Сталлоне продавать или тратить свои активы во время бракоразводного процесса, а также требовала единоличного использования их дома в Палм-Бич стоимостью 35 миллионов долларов.

Юридическая команда актера С.Сталлоне отреагировала на подачу заявления о разводе Флавин 29 августа, заявив в судебных документах, что Сталлоне "не участвовал в каких-либо действиях, которые представляют собой преднамеренное растрату, истощение и / или растрату семейных активов". Он также оспаривал ее требование единоличное использование дома.

После подачи заявления на развод Флавин эксклюзивно сказала журналу PEOPLE: "Мне грустно сообщать, что после 25 лет брака я подала на развод со своим мужем Сильвестром Сталлоне. Хотя мы больше не женаты, я всегда буду дорожить более чем 30 годами брака. Мы разделили наши отношения, и я знаю, что мы оба преданы нашим прекрасным дочерьми".

"Я прошу о конфиденциальности о событиях в нашей семье, поскольку мы действуем сообща", — добавил Флавин, у которой есть дочери Скарлет, 20 лет, Сикстина, 24 года, и София, 26 лет, со Сталлоне.

На днях фанаты Сталлоне увидели в его Инстаграм архивные фото актера с Дженнифер Флавин. Они держались за руки на одном из фото. На другом фото была вся семья – актер, его жена и дети.

Он подписал пост: "Замечательно…". После этого фанаты начали обсуждать в соцсетях слухи, что Сталлоне якобы передумал разводиться с Дженнифер Флавин. Впрочем, теперь это уже не просто слухи…

Напомним, в 2022 году Сильвестра Сталлоне заметили в компании таинственной незнакомки.