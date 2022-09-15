76-летнего Сильвестра Сталлоне заметили в компании таинственной незнакомки

Имя новой спутницы Слая пока неизвестно.

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Голливудский актер Сильвестр Сталлоне, о разводе которого с Дженнифер Флавин после 25 лет брака стало известно несколько недель назад, отправился залечивать душевные раны в родную Италию и был замечен в Риме прогуливающимся с таинственной незнакомкой, сообщает Daily Mail.

Знаменитость ужинал в итальянской столице с друзьями и брюнеткой, которая нежно похлопывала его по плечу. На ней было черное платье, такого же цвета туфли на каблуке и сумка на плече в тон общему ансамблю.

Кто новая спутница Слая и какие между ними отношения, доподлинно неизвестно, однако журналисты не исключают, что это может быть новая пассия актера, многолетний брак которого подошел к концу.

Последние несколько дней Сталлоне слонялся по итальянской столице. 14 сентября вечером он появился на открытии итальянской версии потокового сервиса Paramount+. Сталлоне был в приподнятом настроении, когда вышел на красную дорожку и развлекался с генеральным директором киностудии Памелой Кауфман.

На мероприятие Сильвестр нарядился в темно-синий костюм, черную рубашку и элегантные туфли.

Кроме того, Слай сейчас продвигает в Италии сериал "Король Талсы", где не только сыграл главную роль, но и написал сценарий.

Он играет Дуайта "Генерала" Манфреди, которого его босс отправляет в Талсу после отбытия 25-летнего тюремного заключения, чтобы наладить там преступную деятельность.

Напомним, о проблемах в семье Сталлоне стало известно несколько месяцев назад, когда он перебил татуировку с изображением своей жены на плече, закрыв лицо Дженнифер Флавин мордой ротвейлера. Жена актера подала на развод, мотивировав свое решение тем, что Сильвестр растратил деньги из семейного бюджета. При этом и она, и Слай попросили прессу проявить уважение к их частной жизни.