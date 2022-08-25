Жена Сталлоне Дженнифер Флавин впервые прокомментировала их развод

Дженнифер Флавин заявила, что решение о разводе – это очень печально, и попросила о конфиденциальности.

54-летняя американская актриса, фотомодель и бизнесвумен Дженнифер Флавин, которая недавно подала документы на развод со своим супругом Сильвестром Сталлоне после 25 лет брака, впервые прокомментировала решение расстаться, пообщавшись с изданием People.

По ее словам, развод – это "печально", однако ради своих дочерей они созхранят теплые отношения.

"Мне грустно сообщать, что после 25 лет брака я подала на развод со своим мужем Сильвестром Сталлоне. Хотя мы больше не женаты, я всегда буду дорожить нашими более чем 30-летними отношениями. Я знаю, что мы оба преданы нашим прекрасным дочерям. Я прошу о конфиденциальности для нашей семьи, пока мы дружно движемся вперед", – сказала она.

Сталлоне и Флавин поженились в 1997 году после первой встречи в 1988-м в ресторане в Беверли-Хиллз, Калифорния. У них трое дочерей: 20-летняя Скарлет, 24-летняя Сикстин и 25-летняя София. У Сталлоне также есть сын Сирджео от предыдущего брака с Сашей Чак.

Дженнифер подала документы о растордении брака в суд округа Палм-Бич, штат Флорида. Причиной для такого решения стало то, что Сталлоне потратил деньги из семейного бюджета по своему усмотрению, и это привело к ухудшению экономического положения Флавин и дочерей пары.

Еще три месяца назад , в мае, пара отпраздновала 25-летие брака трогательными постами в Instagram.

"Поздравляю с 25-летием мою замечательную жену. Не хватает слов, чтобы описать, что эта невероятно самоотверженная, преданная, терпеливая женщина значила для нашей жизни, и я только хочу, чтобы у нас было еще 25! Спасибо, дорогая!" – писал Слай.

[ + – ] За три месяца до развода супруги отметили 25 годовщину свадьбы Фото: Скриншот

"Спасибо, любовь моя! Я так тебя люблю, и мы проведем следующие 25 с лишним лет вместе! Держи меня смеющейся, и я буду твоей до конца моей жизни!" – прокомментировала она.

В своем собственном посте, который теперь удален, она добавила:

"Поздравляемю нас с 25-й годовщиной свадьбы! Спасибо, что всегда заставляешь меня смеяться, любите и защищаешь нашу прекрасную семью! Наш брак с каждым годом становится все лучше! Я не могу дождаться, чтобы провести остаток дней нашей совместной жизни!"

Не так давно Флавин опубликовала фото со своими дочерьми и написала, что теперь только они – ее приоритет.