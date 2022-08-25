Жена Сильвестра Сталлоне подала на развод после 25 лет брака

Причиной развода стало то, что он скрывал от семьи свои доходы и тратил общие деньги без ведома жены и дочерей.

Жена американского актера Сильвестра Сталлоне Дженнифер Флавин подала на развод с отцом своих троих дочерей после 25 лет брака, обвинив актера в том, что он укрывает от семьи свои доходы, сообщает TMZ.

Женщина предоставила пакет документов для суда еще 19 августа, а также отписалась от супруга в соцсети.

"По информации и убеждениям, муж участвовал в преднамеренном растрате, истощении и/или растрате имущества супругов, что оказало неблагоприятное экономическое воздействие на имущество супругов. В соответствии с разделом 61.075, Законы Флориды, справедливость требует, чтобы жена получала компенсацию и восстанавливалась путем неравного распределения имущества супругов в ее пользу", – говорится в иске.

Флавин хочет, чтобы их семейный дом в Палм-Бич остался в собственности ее и дочерей, а также чтобы суд пресек дальнейшее изъятие Сталлоне средств из семейного бюджета.

Слай уже дал первый комментарий по поводу случившегося.

"Я люблю свою семью. Мы дружно и конфиденциально решаем эти личные проблемы", – заявил журналистам представитель актера.

Слухи о том, что в семье Сталлоне все не так радужно, появились после того, как Сильвестр закрыл изображение жены на бицепсе, набив поверх него морду давно умершего любимого пса Баткуса, с которым снимался в двух первых частях "Рокки". Сам актер объяснил это тем, что хотел подкорректировать и освежить портрет Дженнифер, однако мастер тату сделал много ошибок, из-за чего корректировка стала невозможной, потому пришлось срочно набивать другой рисунок. Однако в такое оправдание мало кто поверил.

[ + – ] Портрет жены на бицепсе Слая заменило изображение его любимой собаки Фото: Closer Weekly

Позже Флавин опубликовала в соцсети фото со своими дочерьми Систин, Скарлетт и Софией, и без мужа, написав:

"Эти девочки – мой приоритет! Все остальное не имеет значения. Нас четверо навсегда".

Фото: Instagram Jennifer Flavin Stallone

За несколько недель до того, как были поданы докумены на развод, Дженнифер заметили в одном из ресторанов в Лос-Анджелесе. Особенно внимательные очевидцы отметили, что она сняла обручальное кольцо. По их мнению, это знак того, что семья трещала по швам уже давно.

Напомним, на 76-летие Сталлоне собралась вся семья. Свой день рождения актер отметил несколько ранее фактической даты.

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