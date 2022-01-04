Сильвестр Сталлоне продал свой особняк в Лос-Анджелесе певице Адель
И актер явно продешевил. Ведь изначально имение продавалось на несколько миллионов долларов дороже
Особняк Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе сменил владельца – теперь он принадлежит знаменитой британской певице Адель. Об этом пишет Daily Mail.
Изначально шикарное имение с восемью спальнями и 12 ванными комнатами, бассейном, гостевым домиком, художественной студией и даже сигарной комнатой продавалось за 110 млн фунтов стерлингов, однако желающих его приобрести за такую цену не нашлось.
Тогда цена была снижена до 81 миллиона фунтов в январе прошлого года, но особняк так никто и не купил.
На днях стало известно, что дом все же продан, за 42 миллиона фунтов стерлингов, что значительно ниже первоначальной цены, которую Сталлоне хотел выручить за свое семейное гнездышко.
Похоже, как пишут таблоиды, Адель удалось договориться о внушительной скидке.
Впрочем, Сталлоне, не единственная знаменитость, которая, решив избавиться от надоевшей недвижимости, сильно потеряла в деньгах. Цены на дорогие апартаменты значительно упали с 2020 года и продолжают снижаться.
Так, певец Робби Уильямс продает свое имение в Уилтшире за 6,7 миллионов фунтов, хотя изначально просил за него на два миллиона больше.
Актер Мэтт Дэймон продал свой особняк с водопадом и атриумом в Лос-Анджелесе за 13 миллионов, также снизив цену на два миллиона.
А Джонни Депп уже два года безуспешно продает свое поместье во Франции за 40 миллионов фунтов. Изначально он хотел выручить за него 46 миллионов, но никому шикарное имение с винной пещерой не приглянулось.
А Пирс Броснан, который последние годы постоянно живет на Гавайях, снял с продажи свое роскошное поместье в Малибу, которое так и не нашло своего покупателя за год продажи. Цена была снижена со 100 миллионов фунтов стерлингов до 74 миллионов, но в итоге актер решил попытать удачи в другое, более удачное время.