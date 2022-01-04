Сильвестр Сталлоне продал свой особняк в Лос-Анджелесе певице Адель

И актер явно продешевил. Ведь изначально имение продавалось на несколько миллионов долларов дороже

Особняк Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе сменил владельца – теперь он принадлежит знаменитой британской певице Адель. Об этом пишет Daily Mail.

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Изначально шикарное имение с восемью спальнями и 12 ванными комнатами, бассейном, гостевым домиком, художественной студией и даже сигарной комнатой продавалось за 110 млн фунтов стерлингов, однако желающих его приобрести за такую цену не нашлось.

[ + – ] Имение Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесе Фото: Скриншот

Тогда цена была снижена до 81 миллиона фунтов в январе прошлого года, но особняк так никто и не купил.

На днях стало известно, что дом все же продан, за 42 миллиона фунтов стерлингов, что значительно ниже первоначальной цены, которую Сталлоне хотел выручить за свое семейное гнездышко.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне с женой и дочерьми Фото: Instagram officialslystallone

Похоже, как пишут таблоиды, Адель удалось договориться о внушительной скидке.

Впрочем, Сталлоне, не единственная знаменитость, которая, решив избавиться от надоевшей недвижимости, сильно потеряла в деньгах. Цены на дорогие апартаменты значительно упали с 2020 года и продолжают снижаться.

Так, певец Робби Уильямс продает свое имение в Уилтшире за 6,7 миллионов фунтов, хотя изначально просил за него на два миллиона больше.

Актер Мэтт Дэймон продал свой особняк с водопадом и атриумом в Лос-Анджелесе за 13 миллионов, также снизив цену на два миллиона.

А Джонни Депп уже два года безуспешно продает свое поместье во Франции за 40 миллионов фунтов. Изначально он хотел выручить за него 46 миллионов, но никому шикарное имение с винной пещерой не приглянулось.

А Пирс Броснан, который последние годы постоянно живет на Гавайях, снял с продажи свое роскошное поместье в Малибу, которое так и не нашло своего покупателя за год продажи. Цена была снижена со 100 миллионов фунтов стерлингов до 74 миллионов, но в итоге актер решил попытать удачи в другое, более удачное время.