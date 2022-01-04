Сильвестр Сталлоне продав свій особняк у Лос-Анджелесі співачці Адель

І актор явно знизив ціну. Адже спочатку маєток продавався на кілька мільйонів доларів дорожче

Особняк Сільвестра Сталлоне у Лос-Анджелесі змінив власника – тепер він належить знаменитій британській співачці Адель. Про це пише Daily Mail.

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Спочатку шикарний маєток з вісьма спальнями та 12 ванними кімнатами, басейном, гостьовим будиночком, художньою студією і навіть сигарною кімнатою продавався за 110 млн фунтів стерлінгів, однак охочих придбати за таку ціну не знайшлося.

[ + – ] Маєток Сильвестра Сталлоне в Лос-Анджелесі Фото: Скриншот

Тоді ціну було знижено до 81 мільйона фунтів у січні минулого року, але особняк так ніхто й не придбав.

Днями стало відомо, що будинок усе ж таки продано, за 42 мільйони фунтів стерлінгів, що значно нижче за початкову ціну, яку Сталлоне хотів виручити за своє сімейне гніздечко.

[ + – ] Сильвестр Сталлоне з дружиною та доньками Фото: Instagram officialslystallone

Схоже, як пишуть таблоїди, Адель вдалося домовитися про значну знижку.

Втім, Сталлоне, не єдина знаменитість, яка, вирішивши позбавитися набридлої нерухомості, сильно знизила ціну. Ціни на дорогі апартаменти значно впали з 2020 року і знижуються.

Так, співак Роббі Вільямс продає свій маєток у Вілтширі за 6,7 мільйонів фунтів, хоча спочатку просив за нього на два мільйони більше.

Актор Метт Деймон продав свій особняк із водоспадом та атріумом у Лос-Анджелесі за 13 мільйонів, також знизивши ціну на два мільйони.

А Джонні Депп уже два роки безуспішно продає свій маєток у Франції за 40 мільйонів фунтів. Спочатку він хотів виручити за нього 46 мільйонів, але нікому шикарний маєток з винною печерою не сподобався.

А Пірс Броснан, який останніми роками постійно живе на Гаваях, зняв із продажу свій розкішний маєток у Малібу, який так і не знайшов свого покупця за рік продажу. Ціна була знижена зі 100 мільйонів фунтів стерлінгів до 74 мільйонів, але в результаті актор вирішив спробувати удачу в інший, вдалий час.