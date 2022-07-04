Сильвестр Сталлоне преждевременно отметил свое 75-летие

6 июля актер отметит свой день рождения, но семья и близкие друзья поздравили его заблаговременно.

6 июля голливудский актер Сильвестр Сталлоне отметил свой 75-летний юбилей, однако знаменитость решил отпраздновать грядущий рубеж раньше в компании 53-летней жены Дженнифер и троих дочерей – Софии, Систен и Скарлетт, сообщает Daily Mail.

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Семью Сталлоне заметили у ресторана итальянской кухни Via Alloro в Беверли-Хиллз, куда они приехали на праздничный ужин. Для выхода в свет Сталлоне выбрал белую рубашку и джинсы, его жена блистала в шикарном черном платье, а дочери выглядели очень стильно в подобранных ими нарядах. Систин отличилась самым откровенным нарядом, появившись в ресторане в укороченном топе с длинным рукавом и мини-юбке.

Женщины несли несколько подарочных пакетов для Сильвестра.

Среди гостей были замечены брат именинника Фрэнк Сталлоне, а также актер Дольф Лундгрен и его невеста Эмма Крокдал.

Несмотря на свой возраст, Слай продолжает активно сниматься в кино. К 75-летию он подошел с главной ролью в новом сериале "Король Талсы" о капо нью-йоркской мафии (капореджиме – представитель одной из высших "ступеней" в криминальной лестнице, который подчиняется непосредственно боссу криминальной "семьи" или его заместителю) Дуайте "Генерале" Манфреди, который вышел из тюрьмы после 25 лет.

Вернувшись из мест не столь отдаленных, Манфреди был сослан своим боссом в Талсу, штат Оклахома, где должен открыть магазин, потому что ожидаемой поддержки от мафии он не получил. В "ссылке" Манфреди начинает собирать команду, чтобы создать собственную криминальную империю.

"Я всегда хотел сыграть гангстера… Я в основном начал свою карьеру, грабя всех… но этого так и не произошло. У меня есть свои мысли, почему, но лучше поздно, чем никогда… Тейлор Шеридан написал идею, сценарий был действительно хорош, а Теренс Уинтер, написавший "Клан Сопрано" и "Подпольную империю", объединили все это вместе, и получилось, что Восток встречается с Западом", – рассказал Сильвестр.

Напомним, в начале года Сталлоне продал свой роскошный особняк в Лос-Анджелесе певице Адель.