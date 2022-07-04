Сильвестр Сталлоне передчасно відзначив своє 75-річчя

6 липня актор відзначить свій день народження, але родина та близькі друзі привітали його завчасно.

6 липня голлівудський актор Сильвестр Сталлоне відзначив свій 75-річний ювілей, проте знаменитість вирішила відсвяткувати майбутній рубіж раніше в компанії 53-річної дружини Дженніфер і трьох дочок — Софії, Сістен і Скарлетт, повідомляє Daily Mail.

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Сім'ю Сталлоне помітили біля ресторану італійської кухні Via Alloro в Беверлі-Гіллз, куди вони приїхали на святкову вечерю. Для виходу в світ Сталлоне вибрав білу сорочку та джинси, його дружина сяяла в шикарній чорній сукні, а дочки мали дуже стильний вигляд у підібраних ними вбраннях. Сістін відзначилася найвідвертішим вбранням, з'явившись у ресторані у вкороченому топі з довгим рукавом і мініспідниці.

Жінки несли кілька подарункових пакетів для Сильвестра.

Серед гостей були помічені брат іменинника Френк Сталлоне, а також актор Дольф Лундгрен і його наречена Емма Крокдал.

Незважаючи на свій вік, Слай продовжує активно зніматися в кіно. До 75-річчя він підійшов із головною роллю в новому серіалі "Король Талси" про капо нью-йоркської мафії (капореджима — представник одного з вищих "ступенів" у кримінальній драбині, який підпорядковується безпосередньо босу кримінальної "сім'ї" або його заступнику) Двайта "Генерала" Манфреді, який вийшов із в'язниці після 25 років.

Повернувшись із місць не настільки віддалених, Манфреді був засланий своїм босом у Талсу, штат Оклахома, де він має відкрити магазин, тому що очікуваної підтримки від мафії не отримав. У "засланні" Манфреді починає збирати команду, щоб створити власну кримінальну імперію.

"Я завжди хотів зіграти гангстера... Я в основному почав свою кар'єру, грабуючи всіх... але цього так і не сталося. У мене є свої думки чому, але краще пізно, ніж ніколи... Тейлор Шерідан написав ідею, сценарій був справді гарний, а Теренс Вінтер, який написав "Клан Сопрано" та "Підпільну імперію", об'єднав усе це разом, і вийшло, що Схід зустрічається із Заходом", — розповів Сильвестр.

Нагадаємо, на початку року Сталлоне продав свій розкішний маєток у Лос-Анджелесі співачці Адель.