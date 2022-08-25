Дружина Сильвестра Сталлоне подала на розлучення після 25 років шлюбу

Причиною розлучення стало те, що він приховував від сім'ї свої доходи й витрачав загальні гроші без відома дружини й дочок.

Дружина американського актора Сильвестра Сталлоне Дженніфер Флавін подала на розлучення з батьком своїх трьох доньок після 25 років шлюбу, звинувативши актора в тому, що він приховує свої доходи від сім'ї, повідомляє TMZ.

Жінка надала пакет документів для суду ще 19 серпня, а також відписалася від чоловіка в соцмережі.

"За інформацією та переконаннями, чоловік брав участь у навмисній розтраті, виснаженні та/або розтраті майна подружжя, що справило несприятливий економічний уплив на майно подружжя. Відповідно до розділу 61.075 Законів Флориди, справедливість вимагає, щоб дружина отримувала компенсацію та відновлювалася шляхом нерівного розподілу майна подружжя на її користь", — ідеться в позові.

Флавін хоче, щоб їхній сімейний будинок у Палм-Біч залишився у власності її і дочок, а також щоб суд припинив подальше вилучення Сталлоне коштів із сімейного бюджету.

Слай уже дав перший коментар щодо того, що сталося.

"Я люблю свою сім'ю. Ми дружно та конфіденційно вирішуємо ці особисті проблеми", — заявив журналістам представник актора.

Чутки про те, що в сім'ї Сталлоне все не так райдужно, з'явилися після того, як Сильвестр закрив зображення дружини на біцепсі, набивши поверх нього морду давно померлого улюбленого пса Баткуса, з яким знімався у двох перших частинах "Роккі". Сам актор пояснив це тим, що хотів підкоригувати й освіжити портрет Дженніфер, проте майстер тату зробив багато помилок, через що коригування стало неможливим, тому довелося терміново набивати інший малюнок. Однак у таке виправдання мало хто повірив.

[ + – ] Портрет дружини на біцепсі Шар замінило зображення його улюбленого собаки Фото: Closer Weekly

Пізніше Флавін опублікувала в соцмережі фото зі своїми дочками Сістін, Скарлет і Софією та без чоловіка, написавши:

"Ці дівчатка — мій пріоритет! Усе інше не має значення. Нас четверо назавжди".

Фото: Instagram Jennifer Flavin Stallone

За кілька тижнів до того, як було подано документи на розлучення, Дженніфер помітили в одному з ресторанів у Лос-Анджелесі. Особливо уважні очевидці відзначили, що вона зняла обручку. На їхню думку, це знак того, що сім'я тріщала по швах уже давно.

Нагадаємо, на 76-річчя Сталлоне зібралася вся родина. Свій день народження актор відзначив дещо раніше за фактичну дату.

Ми також писали, що на початку року Сталлоне продав свій розкішний маєток у Лос-Анджелесі співачці Адель.