Дружина Сталлоне Дженніфер Флавін вперше прокоментувала їхнє розлучення

Дженніфер Флавін заявила, що рішення про розлучення — це дуже сумно і попросила про конфіденційність.

54-річна американська акторка, фотомодель та бізнес-вумен Дженніфер Флавін, яка нещодавно подала документи на розлучення зі своїм чоловіком Сильвестром Сталлоне після 25 років шлюбу, вперше прокоментувала рішення розлучитися, поспілкувавшись із виданням People.

За її словами, розлучення — це "сумно", проте заради своїх дочок вони збережуть теплі стосунки.

"Мені сумно повідомляти, що після 25 років шлюбу я подала на розлучення зі своїм чоловіком Сильвестром Сталлоне. Хоча ми більше не одружені, я завжди дорожитиму нашими більш ніж 30-річними стосунками. Я знаю, що ми обидвоє віддані нашим прекрасним дочкам. Я прошу про конфіденційність для нашої родини, доки ми дружно рухаємося вперед", — сказала вона.

Сталлоне і Флавін одружилися у 1997 році після першої зустрічі 1988-го в ресторані в Беверлі-Гіллз, Каліфорнія. У них троє дочок: 20-річна Скарлет, 24-річна Сікстін та 25-річна Софія. Сталлоне також має сина Сірджео від попереднього шлюбу з Сашкою Чак.

Дженніфер подала документи про розірвання шлюбу до суду округу Палм-Біч, штат Флорида. Причиною такого рішення стало те, що Сталлоне витратив гроші з сімейного бюджету на свій розсуд, і це призвело до погіршення економічного становища Флавін і дочок пари.

Ще три місяці тому, у травні, пара відсвяткувала 25-річчя шлюбу зворушливими постами в Instagram.

"Вітаю з 25-річчям мою чудову дружину. Не вистачає слів, щоб описати, що ця неймовірно самовіддана, віддана, терпляча жінка означала для нашого життя, і я тільки хочу, щоб у нас було ще 25! Дякую, люба!" — писав Слай.

[ + – ] За три місяці до розлучення подружжя відзначило 25 річницю весілля Фото: Скриншот

"Дякую, любов моя! Я так тебе люблю, і ми проведемо наступні 25 з лишком років разом! Тримай мене сміється, і я буду твоїм до кінця мого життя!" — прокоментувала вона.

У своєму власному пості, який тепер видалено, вона додала:

"Вітаю нас з 25-ю річницею весілля! Дякую, що завжди змушуєш мене сміятися, любіть і захищаєш нашу прекрасну родину! Наш шлюб з кожним роком стає все кращим! Я не можу дочекатися, щоб провести залишок днів нашого спільного життя!"

Нещодавно Флавін опублікувала фото зі своїми дочками і написала, що тепер тільки вони — її пріоритет.