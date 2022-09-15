76-річного Сильвестра Сталлоне помітили в компанії таємничої незнайомки

Ім'я нової супутниці Слая поки невідоме.

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Голлівудський актор Сильвестр Сталлоне, про розлучення якого з Дженніфер Флавін після 25 років шлюбу стало відомо кілька тижнів тому, відправився заліковувати душевні рани в рідну Італію і помічений у Римі під час прогулянки з таємничою незнайомкою, повідомляє Daily Mail.

Знаменитість вечеряв в італійській столиці з друзями та брюнеткою, яка ніжно поплескувала його по плечу. На ній була чорна сукня, такого ж кольору туфлі на підборах і сумка на плечі в тон загальному ансамблю.

Хто нова супутниця Слая і які між ними стосунки, достеменно невідомо, проте журналісти не відкидають, що це може бути нова пасія актора, багаторічний шлюб якого закінчився.

Останні кілька днів Сталлоне тинявся італійською столицею. 14 вересня увечері він з'явився на відкритті італійської версії потокового сервісу Paramount+. Сталлоне був у піднесеному настрої, коли вийшов на червону доріжку та розважався з генеральною директоркою кіностудії Памелою Кауфман.

На захід Сильвестр вбрався у темно-синій костюм, чорну сорочку та елегантні туфлі.

Крім того, Слай зараз просуває в Італії серіал "Король Талси", де не лише зіграв головну роль, а й написав сценарій.

Він грає Дуайта "Генерала" Манфреді, якого його бос відправляє до Талси після відбуття 25-річного ув'язнення, щоб налагодити там злочинну діяльність.

Нагадаємо, про проблеми в сім'ї Сталлоне стало відомо кілька місяців тому, коли він перебив татуювання із зображенням своєї дружини на плечі, закривши обличчя Дженніфер Флавін мордою ротвейлера. Дружина актора подала на розлучення, мотивувавши своє рішення тим, що Сильвестр розтратив гроші із сімейного бюджету. Водночас і вона, і Слай попросили пресу виявити повагу до їхнього приватного життя.