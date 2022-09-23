Сильвестр Сталлоне передумав розлучатися через суд — ЗМІ

Актор Сильвестр Сталлоне передумав розлучатися через суд із Дженніфер Флавін. Про це пишуть закордонні ЗМІ.

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Вони посилаються на дані про те, що при укладенні шлюбу Сталлоне-Флавін 25 років тому подружжя не підписувало шлюбний контракт. Відповідно, подружжя зобов'язалося вирішувати питання про витрати своїх доходів, які в цьому випадку іменуються "сімейними активами", за погодженням. При цьому Флавін вимагає через суд зупинити розтрату "сімейних активів" містером Сталлоне. І, напевно, ця обставина утримує сторони від швидкого процесу розлучення. Як мінімум, цей процес проходитиме без звернення до суду. Про це пише People.

Фото: Instagram officialslystallone

Судові документи з округу Палм-Біч, штат Флорида, отримані виданням TMZ у четвер, показують, що суд задовольнив вимоги Флавін про "розтрату сімейних активів". Також ці документи підтверджують, що шлюбного контракту не було, коли вони пов'язали себе шлюбом у травні 1997 року.

PEOPLE стало відомо, що Сталлоне та Флавін тепер вирішили домовлятися про розбіжності, що виникають. І це говорить про те, що сторони можуть домовитися про розлучення полюбовно та приватно поза судом.

Фото: Sly Stallone/Instagram

"Сторони погоджуються, що на користь кожного з них окремо і, що важливіше, колективно як сім'ї вирішувати всі питання, пов'язані з розірванням шлюбу, гідно, по-дружньому та приватно поза судом", — ідеться в тексті судового документа.

Історія цього розлучення, яке зараз активно обговорюють ЗМІ, така: 54-річна Дженніфер Флавін подала прохання "про розірвання шлюбу та інші заходи" із 76-річним Сталлоне в будівлі суду Палм-Біч трохи більше місяця тому, 19 серпня.

У своїй заяві Флавін заявила про "навмисну розтрату" сімейних активів. Відповідно до законодавства Флориди, до навмисних витрат можна віднести "надмірні витрати, азартні ігри, дарування подарунків або непотрібні позики чоловіком під час розлучення".

Бізнесвумен/модель просила суд заборонити Сталлоне продавати або витрачати свої активи під час шлюборозлучного процесу, а також вимагала одноосібного використання їхнього будинку в Палм-Біч вартістю 35 мільйонів доларів.

Юридична команда актора С.Сталлоне відреагувала на подачу заяви про розлучення Флавін 29 серпня, заявивши в судових документах, що Сталлоне "не брав участі в будь-яких діях, які є навмисною розтратою, виснаженням і/або розтратою сімейних активів". Він також заперечував її вимогу на одноосібне використання будинку.

Після подачі заяви на розлучення Флавін ексклюзивно сказала журналу PEOPLE: "Мені сумно повідомляти, що після 25 років шлюбу я подала на розлучення зі своїм чоловіком Сильвестром Сталлоне. Хоча ми більше не одружені, я завжди дорожитиму більш ніж 30 років шлюбу. Ми розділили наші стосунки, і я знаю, що ми обоє віддані нашим прекрасним дочкам".

"Я прошу про конфіденційність про події в нашій родині, оскільки ми діємо спільно", — додала Флавін, яка має дочок Скарлет, 20 років, Сістію, 24 роки, і Софія, 26 років, зі Сталлоне.

Днями фанати Сталлоне побачили в його Інстаграм архівні фото актора з Дженніфер Флавін. Вони трималися за руки на одному з фото. На іншому фото була вся родина: актор, його дружина й діти.

Він підписав пост: "Чудово…". Після цього фанати почали обговорювати в соцмережах чутки, що Сталлоне нібито передумав розлучатися з Дженніфер Флавін. Утім, тепер це вже не просто чутки.

Нагадаємо, 2022 року Сильвестра Сталлоне помітили в компанії таємничої незнайомки.