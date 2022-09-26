Робін Райт, зірка "Карткового будиночка", розлучається з третім чоловіком

Робін Райт подала на розлучення з Клеманом Жироде, який молодший за неї на 21 рік.

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Відома голлівудська акторка Робін Райт подала на розлучення зі своїм третім чоловіком, Клеманом Жироде. Пара одружилася у 2017 році. Про це пише TMZ.

56-річна акторка Робін Райт, зірка фільмів "Принцеса-наречена" та "Форрест Ґамп", а також серіалів "Санта-Барбара" та "Картковий будиночок" подала на розлучення зі своїм чоловіком, топменеджером модного будинку Saint Laurent Клеманом Жироде.

У документах Робін вказує дату розлучення як 31 липня. Причина — стандартні "непримиренні розбіжності". Там зазначено, що вже колишнє подружжя не ділитиме майно і кожен залишається при своєму. Й акторка поставила галочку, щоб заблокувати можливість суду присуджувати подружню підтримку будь-кому з них.

[ + – ] Робін Райт і Клеман Жироде Фото: Instagram Robin Wright

Робін почала зустрічатися з Клеманом, який молодший за неї на 21 рік, у 2017 році. Вже наступного року пара одружилася з таємною романтичною церемонією у Франції.

Для Робін Райт це був третій шлюб. Уперше вона вийшла заміж ще в 1986 році. Її обранцем став багатий спадкоємець та актор Дейн Візерспун, з яким вони познайомилися на зйомках серіалу "Санта-Барбара". Пара швидко розлучилася, Дейн помер у 2014 році.

Другим чоловіком Робін став Шон Пенн. Причому пара зустрічалася з 1989 року, акторка народила від Пенна двох дітей: сина Хопера та дочку Ділан.

Пара розлучалася і сходилася знову, зрештою вони одружилися в 1996 році, а в 2009 остаточно розлучилися.

Робін Райт недовго зустрічалася з актором Беном Фостером. Вони навіть були заручені в 2014 році, але після недовгого роману заручини були розірвані й пара розлучилася.

З Клеманом Жироде акторка вперше з'явилася на спортивному матчі в Парижі, потім відвідувала показ мод Saint Laurent. Свої стосунки вони не афішували.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що розлучається одна з найміцніших пар Голлівуду: Сильвестр Сталлоне та Дженніфер Флавін.