Становился полицейским в семье: Робин Райт рассказала о воспитании детей с Шоном Пенном

Американская актриса Робин Райт поделилась воспоминаниями о совместном воспитании детей с бывшим мужем, двукратным обладателем премии "Оскар" Шоном Пенном. Она отметила, что их подходы к отцовству были противоположными, что создавало немало трудностей.

По словам Райт, Пенн был более строгим и после возвращения домой со съемочной площадки нередко становился "полицейским" в семье, сообщает The Independent.

"Его так часто не было. Он возвращался и был полицейским, а потом оставлял мне все это", — сказала актриса. Она пыталась смягчать чрезмерную строгость экс-супруга, но признает, что найти баланс в воспитании им так и не удалось.

"Мы оба были крайностями. Дети не получили той середины, которая сочетает строгость и мягкость, а именно этого им не хватало", — добавила Райт.

Бывшие супруги воспитали двоих детей — 34-летнюю Дилан Фрэнсис и 32-летнего Хоппера Джека. Пара некоторое время жила в городе Росс к северу от Сан-Франциско, стремясь обеспечить детям более спокойное детство чуть дальше Голливуда.

Райт также призналась, что отказывалась от больших ролей ради семьи. В частности, она отвергла предложение сыграть Деву Мариан в фильме "Робин Гуд: Принц воров", которое в итоге досталось Мэри Элизабет Мастрантонио. Актриса подчеркнула, что не жалеет о таком выборе, однако признает: "Как мать, я долго чувствовала вину, потому что была недостаточно строгой со своими детьми".

В отношениях Райт и Пенн прошли непростой путь: познакомились в 1990 году на съемках фильма "Состояние благодати", в 1996 году поженились, несколько раз расходились и снова сходились, окончательно оформив развод в 2010 году.

Их сын Хоппер в различных интервью вспоминал о борьбе с наркотической зависимостью и о том, как отец настоял на его реабилитации. В 2022 году в комментарии People он отмечал: "Он был строгим, и я постоянно попадал в неприятности. Но теперь все намного проще. С возрастом он стал спокойнее".

Актриса также рассказала, что материнство долгое время сопровождалось тревогой: "Каждый раз, когда звонил телефон, я думала: он жив? Она жива? Я переживала это годами". Сегодня же, по словам Райт, оба ее взрослых ребенка находятся в хорошем состоянии.

После развода с Пенном актриса дважды была помолвлена с актером Беном Фостером, а в 2018 году вышла замуж за французского бизнесмена Клемана Жироде, однако брак завершился в 2022 году. Сейчас она строит отношения с британским архитектором Генри Смитом, с которым познакомилась в одном из пабов в Англии.

