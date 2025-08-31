Ставав поліцейським у родині: Робін Райт розповіла про виховання дітей із Шоном Пенном

Американська акторка Робін Райт поділилася спогадами про спільне виховання дітей із колишнім чоловіком, дворазовим володарем премії "Оскар" Шоном Пенном. Вона зазначила, що їхні підходи до батьківства були протилежними, що створювало чимало труднощів.

За словами Райт, Пенн був більш суворим і після повернення додому зі знімального майданчика нерідко ставав "поліцейським" у сім’ї, повідомляє The Independent.

"Його так часто не було. Він повертався і був поліцейським, а потім залишав мені все це", – сказала акторка. Вона намагалася пом’якшувати надмірну суворість ексчоловіка, але визнає, що знайти баланс у вихованні їм так і не вдалося.

"Ми обидва були крайнощами. Діти не отримали тієї середини, яка поєднує строгість і м’якість, а саме цього їм бракувало", – додала Райт.

Колишнє подружжя виховало двох дітей — 34-річну Ділан Френсіс та 32-річного Хоппера Джека. Пара певний час мешкала в місті Росс на північ від Сан-Франциско, прагнучи забезпечити дітям спокійніше дитинство трохи далі Голлівуду.

Райт також зізналася, що відмовлялася від великих ролей заради родини. Зокрема, вона відкинула пропозицію зіграти Діву Маріан у фільмі "Робін Гуд: Принц злодіїв", яка зрештою дісталася Мері Елізабет Мастрантоніо. Акторка підкреслила, що не шкодує про такий вибір, проте визнає: "Як мати, я довго відчувала провину, бо була недостатньо суворою зі своїми дітьми".

У відносинах Райт і Пенн пройшли непростий шлях: познайомилися 1990 року на зйомках фільму "Стан благодаті", у 1996 році одружилися, кілька разів розходилися та знову сходилися, остаточно оформивши розлучення у 2010 році.

Їхній син Гоппер у різних інтерв’ю згадував про боротьбу з наркотичною залежністю та про те, як батько наполіг на його реабілітації. У 2022 році в коментарі People він зазначав: "Він був суворим, і я постійно потрапляв у халепу. Але тепер усе набагато простіше. З віком він став спокійнішим".

Акторка також розповіла, що материнство тривалий час супроводжувалося тривогою: "Кожного разу, коли дзвонив телефон, я думала: він живий? Вона жива? Я переживала це роками". Сьогодні ж, за словами Райт, обидві її дорослі дитини перебувають у гарному стані.

Після розлучення з Пенном акторка двічі була заручена з актором Беном Фостером, а у 2018 році вийшла заміж за французького бізнесмена Клемана Жіроде, проте шлюб завершився у 2022 році. Зараз вона будує стосунки з британським архітектором Генрі Смітом, з яким познайомилася в одному з пабів в Англії.

