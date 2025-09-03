Зірка "Карткового будинку" зробила гостру заяву й покинула США: що сталося

Американська акторка Робін Райт, відома за роллю Клер Андервуд у серіалі "Картковий будиночок", відверто розповіла про свій досвід з психоделіками, непрості стосунки з дітьми та життя після Голлівуду. Вона різко розкритикувала США та зізналася, що почувається щасливою у Великій Британії, де нині мешкає.

У нещодавньому інтерв’ю 59-річна Райт зізналася, що ще у шкільні роки в Каліфорнії вперше спробувала гриби, а нині практикує керовані "психоделічні подорожі". Акторка назвала цей досвід терапевтичним і безпечнішим за алкоголь. Свої експерименти вона пояснила бажанням відпустити надмірну опіку над дітьми, яких має від шлюбу з Шоном Пенном, пише The Times.

Райт також відверто пригадала складні роки у Голлівуді, проблеми з вихованням дітей, стосунки з колишнім чоловіком та власні помилки. Вона розповіла, що часто відчувала тиск кіноіндустрії, зокрема у боротьбі за рівну оплату з колегою Кевіном Спейсі.

Нині акторка працює у Великій Британії над новим серіалом "Подруга" для Prime Video, де вона не лише грає головну роль, а й виступає режисеркою. Проте головним вибором у її житті стало рішення залишити США.

"Америка — це суцільне ла*но… Мені подобається бути в цій країні (у Великій Британії, — ред.). Тут панує свобода власного "я". Люди такі добрі. Вони живуть. Вони не сидять у машині в заторі, не панікують через телефонний дзвінок, не їдять фастфуд. Це більша частина Америки — усе сповнене поспіху, конкуренції та швидкості", — заявила Райт.

В особистому житті акторка теж нарешті знайшла гармонію — вона живе разом із британським архітектором Генрі Смітом та планує більше часу присвятити подорожам і простому життю на узбережжі.

