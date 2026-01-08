Трамп розповів, скільки США можуть контролювати Венесуелу та що робитимуть з нафтою

США можуть тримати контроль над Венесуелою впродовж декількох років. Під час цього Штати здійснюватимуть контроль над нафтою латиноамериканської країни.

Також Вашингтон контролюватиме доходи від нафти. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

Американського лідера запитали, скільки триватиме контроль Штатів над Венесуелою — три місяці, шість, рік чи довше. На це Трамп відповів, що "набагато довше".

"Ми будемо використовувати нафту, і ми будемо брати нафту. Ми знизимо ціни на нафту, і ми будемо давати гроші Венесуелі, які їй дуже потрібні", — заявив Трамп.

При цьому він наголосив, що США збудували хороші відносини з урядом віцепрезидентки Венесуели Делсі Родрігес, яка виконує обов'язки президентки Венесуели.

При цьому Трамп не відповів на питання про те, чому вирішив не віддавати владу опозиційним силам у Венесуелі, які були визнані Вашингтоном переможцями виборів 2024-го року.

Відео дня

Також президент США не розповів, чи мав він особиству розмову з Родрігес. Однак держсекретар США Марко Рубіо постійно тримає з нею контроль, наголосив американський лідер.

Також Трамп провів телефонну розмову з президентом Колубмії Густаво Петро, яка тривала близько години, і розвіяла побоювання щодо можливого застосування військового контингента США у Колумбії.

Перед цим Трамп погрожував розпочати військові дії проти Колумбії, назвавши Петро "хворою людиною, якій подобається виробляти кокаїн і продавати його Сполученим Штатам, і вона не зможе цим займатися дуже довго".

Реакція Сенату США

Рішення Трампа про проведення військової операції із захоплення президента Венесуели викликало побоювання серед членів Республіканської партії. Усе через те, що раніше він критикував військові операції США за кордоном. Планується, що в четвер Сенат розгляне резолюцію, яка заборонить Трампу вживати подальші заходи без дозволу Конгресу США.

Більшість у Сенаті мають республіканці — 53 місця — і перед цим вже відхиляли подібні резолюції. Утім останнє голосування в листопаді завершилося з результатом у 51 голос проти. Тоді два республіканці підтримали резолюцію.

Сенатор Ренд Пол, республіканець від штату Кентуккі, який є співавтором резолюції, сказав, що він розмовляв щонайменше з двома іншими республіканцями, які зараз розглядають можливість підтримати її..

Що планує Трамп робити з Венесуелою та нафтою

Президент США заявив, що вони планують керувати Венесуелою. Однак чиновники Вашингтона стверджують, що план полягає в здійсненні управління без військової окупації.

Венесуела, яка має найбільші у світі підтверджені запаси нафти, за останні десятиліття збідніла, а вісім мільйонів людей втекли за кордон.

Кілька високопосадовців США заявили, що Сполучені Штати повинні контролювати продажі та доходи Венесуели від нафти на невизначений термін, щоб відновити нафтову промисловість країни та відбудувати її економіку.

У п'ятницю пройде зустріч Трампа з керівниками великих нафтових компаній. У Білому домі планують обговорити шляхи збільшення видобутку нафти у Венесуелі. Представники трьох провідних нафтових компаній США – Exxon Mobil, ConocoPhillips та Chevron (XOM.N) будуть присутні на зустрічі.

Представники компаній, всі із яких мають досвід роботи у Венесуелі, відмовилися від коментарів.

Раніше повідомлялося, що нафта найближчим часом буде дешевшати. Але, як зазначає економіст Павло Вернівський, це відбудеться не через події у Венесуелі, а через те, що просто світова потреба в нафті постійно знижується — її вже стільки просто не потрібно.

Раніше Фокус писав, як розгорталися події у Венесуелі, і що передувало військовій операції США, унаслідок якої президента Ніколаса Мадуро захопили та доставили на територію Штатів.

Дональд Трамп в етері Fox News розповів деталі того, як американці захоплювали лідера Венесуели. Операція відбувалася під його контролем: президент разом із генералами у режимі реального часу стежили за діями військових.

Згодом Трамп під час зустрічі з пресою заявив, що США керуватимуть Венесуелою доти, доки не буде забезпечено належний перехід влади після військової операції та затримання Мадуро.