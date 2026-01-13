Тимоти Шаламе обратился к украинцам и попал под критику: что он сказал (видео)
Известный американо-французский актер и продюсер Тимоти Шаламе удивил украинцев коротким обращением к своим поклонникам. Его ответ прозвучал в видео, обнародованном United24 Media.
Во время разговора актера спросили, хочет ли он что-то сказать украинским зрителям, которые вскоре смогут увидеть в кино спортивную трагикомедию "Марти Суприм. Гений комбинаций" с ним в главной роли.
В ответ Тимоти Шаламе сказал: "Круто. Спасибо всем, кто посмотрел фильм в Киеве. Привет всем!".
Реакции людей
Украинцев возмутило такое обращение известного актера, учитывая, что они проживают полномасштабное вторжение России. Они выразили свои эмоции в комментариях:
- "Если бы его то же самое спросили о какой-то Москве, он бы то же самое сказал";
- "Пхахпхахахахахахахахахахаха, мощное обращение, еще более мощная позиция, спасибо";
- "Такое впечатление, что наоборот хотел закрыть эту тему";
- "Очень мощно";
- "Зачем постить это пренебрежение и называть его месседжем";
- "Боже, не смешите меня";
- "Избегающий тип. Впрочем месседж здесь красноречив без слов, к сожалению. Восхищалась его талантом, но как человек — такое себе... Если бы он был подростком, еще можно было бы как-то оправдать: не сориентировался, растерялся, еще что-то";
- "Мне кажется ему абсолютно пофиг".
