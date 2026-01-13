Поддержите нас UA
Тимоти Шаламе обратился к украинцам и попал под критику: что он сказал (видео)

Тимота Шаламе обратился к украинцам
Актер Тимоти Шаламе | Фото: Reuters

Известный американо-французский актер и продюсер Тимоти Шаламе удивил украинцев коротким обращением к своим поклонникам. Его ответ прозвучал в видео, обнародованном United24 Media.

Во время разговора актера спросили, хочет ли он что-то сказать украинским зрителям, которые вскоре смогут увидеть в кино спортивную трагикомедию "Марти Суприм. Гений комбинаций" с ним в главной роли.

В ответ Тимоти Шаламе сказал: "Круто. Спасибо всем, кто посмотрел фильм в Киеве. Привет всем!".

Реакции людей

Украинцев возмутило такое обращение известного актера, учитывая, что они проживают полномасштабное вторжение России. Они выразили свои эмоции в комментариях:

  • "Если бы его то же самое спросили о какой-то Москве, он бы то же самое сказал";
  • "Пхахпхахахахахахахахахахаха, мощное обращение, еще более мощная позиция, спасибо";
  • "Такое впечатление, что наоборот хотел закрыть эту тему";
  • "Очень мощно";
  • "Зачем постить это пренебрежение и называть его месседжем";
  • "Боже, не смешите меня";
  • "Избегающий тип. Впрочем месседж здесь красноречив без слов, к сожалению. Восхищалась его талантом, но как человек — такое себе... Если бы он был подростком, еще можно было бы как-то оправдать: не сориентировался, растерялся, еще что-то";
  • "Мне кажется ему абсолютно пофиг".
