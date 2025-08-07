Звезда сериала "Очень странные дела" перечисляет деньги Украине: каковы его мотивы
Голливудский актер Финн Вулфгард, звезда сериала "Очень странные дела", публично рассказал о своей благотворительной деятельности. Он регулярно поддерживает Украину и защищает права коренных народов, хотя обычно не афиширует такие шаги.
Звезда сериала от Netflix "Очень странные дела" Финн Вулфгард признался, что регулярно поддерживает Украину финансово. По его словам, война в Украине — одна из ключевых тем современности, и ее нельзя игнорировать. Об этом 22-летний актер рассказал в интервью Variety.
Актер подчеркнул, что не стремится афишировать свою благотворительность: "Я достаточно сдержанный и застенчивый в реальной жизни, поэтому не освещаю много личного в соцсетях", — пояснил он.
В частности, он неоднократно делал пожертвования в поддержку Украины. По словам Вулфгарда, деньги он направляет на фандрейзинговую платформу United24, но не уточнил, на какие именно направления помощи.
Кроме этого, Вулфгард также выразил обеспокоенность проблемами коренных народов:
"Я думаю, что правительство получает столько денег, просто обманывая столько коренных групп... Тот факт, что они должны бороться с правительством, чтобы попытаться получить от них деньги за украденную землю, просто безумие", — заявил актер.
Этот вопрос близок ему, в частности, потому что его отец Эрик работает адвокатом именно в сфере прав коренных народов.
Напомним, Фокус ранее писал:
- Кто из мировых звезд выразил свою поддержку Украине во время российской полномасштабной агрессии. В частности, в мае 2022 года в Украину приехала Анджелина Джоли, выразив таким образом солидарность со страной в трудные времена. Впоследствии Бен Стиллер признавался в любви Львову.
- В 2024 году американский актер Миша Коллинз, который стал амбассадором "Гуманитарного разминирования", решил за донат разыграть свой тренч из легендарного сериала "Сверхъестественное".
Кроме того, голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо сделал пожертвование в благотворительный фонд Елены Зеленской.