Звезда сериала "Очень странные дела" перечисляет деньги Украине: каковы его мотивы

Голливудский актер Финн Вулфгард, звезда сериала "Очень странные дела", публично рассказал о своей благотворительной деятельности. Он регулярно поддерживает Украину и защищает права коренных народов, хотя обычно не афиширует такие шаги.

Звезда сериала от Netflix "Очень странные дела" Финн Вулфгард признался, что регулярно поддерживает Украину финансово. По его словам, война в Украине — одна из ключевых тем современности, и ее нельзя игнорировать. Об этом 22-летний актер рассказал в интервью Variety.

Актер подчеркнул, что не стремится афишировать свою благотворительность: "Я достаточно сдержанный и застенчивый в реальной жизни, поэтому не освещаю много личного в соцсетях", — пояснил он.

В частности, он неоднократно делал пожертвования в поддержку Украины. По словам Вулфгарда, деньги он направляет на фандрейзинговую платформу United24, но не уточнил, на какие именно направления помощи.

Кроме этого, Вулфгард также выразил обеспокоенность проблемами коренных народов:

"Я думаю, что правительство получает столько денег, просто обманывая столько коренных групп... Тот факт, что они должны бороться с правительством, чтобы попытаться получить от них деньги за украденную землю, просто безумие", — заявил актер.

Этот вопрос близок ему, в частности, потому что его отец Эрик работает адвокатом именно в сфере прав коренных народов.

