Звезда сериала "Сверхъестественное" подарит свой тренч тому, кто задонатит на помощь для Украины

Миша Колинз активно поддерживает Украину в войне против России. Актер является амбассадором программы, которая занимается разминированием украинских территорий.

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49-летний американский актер Миша Коллинз, который стал амбассадором "Гуманитарного разминирования", которая предусматривает разминирование территорий Украины на которых были или продолжаются боевые действия, решил за донат разыграть свой тренч из легендарного сериала "Сверхъестественные". Об этом стало известно со страницы u24.gov.ua.

В частности, Миша Колинс решил собирать средства на пиротехническую машину разминирования, которая стоит 450 тысяч долларов.

Известно, что актер принял решение разыграть за донат свой тренч и 5 галстуков — главных элементов стиля ангела Кастиэля в сериале "Сверхъестественное" — со своей подписью.

Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо прислать донат в размере не менее 24 долларов.

"После российского обстрела на деоккупированных территориях находят противотанковые и противопехотные мины, мины-ловушки, растяжки, кассетные боеприпасы и тысячи недетонированных снарядов. Смертоносную взрывчатку можно спрятать в бытовых вещах, игрушках, домах, детских садах, детских площадках, полях, лесах и парках. Наша цель — собрать 450 тыс. долларов на покупку многофункционального пиротехнического автомобиля для саперов. Это поможет им разминировать территорию и транспортировать взрывоопасные предметы и вещества к месту их уничтожения. Машина бронированная и легко передвигается по бездорожью", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что вчера Миша Коллинз во второй раз приехал в столицу . В прошлом году актер уже бывал в Украине, тогда он встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским и посетил Черниговскую область. На этот раз актер снова имеет определенную цель. Собрать средства на помощь по разминированию Украины.