Зірка серіалу "Надприродне" подарує свій тренч тому, хто задонатить на допомогу для України

Міша Колінз активно підтримує Україну у війні проти Росії. Актор виспупає амбасадором програми, яка займається розмінуванням українських територій.

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49-річний американський актор Міша Колінз, який став амбасадором "Гуманітарного розмінування", яка передбачає розмінування територій України, на яких були або тривають бойові дії, вирішив за донат розіграти свій тренч з легендарного серіалу "Надприродні". Про це стало відомо зі сторінки u24.gov.ua.

Зокрема, Міша Колінс вирішив збирати кошти на піротехнічну машину розмінування, яка коштує 450 тисяч доларів.

Відомо, що актор ухвалив рішення розіграти за донат свій тренч та 5 краваток — головних елементів стилю ангела Кастіеля в серіалі "Надприродне" — зі своїм підписом.

Щоб взяти участь у розіграші, необхідно надіслати донат у розмірі не менше 24 доларів.

"Після російського обстрілу на деокупованих територіях знаходять протитанкові та протипіхотні міни, міни-пастки, розтяжки, касетні боєприпаси та тисячі нездетонованих снарядів. Смертоносну вибухівку можна заховати в побутових речах, іграшках, будинках, дитячих садках, дитячих майданчиках, полях, лісах і парках. Наша ціль — зібрати 450 тис. доларів на купівлю багатофункціонального піротехнічного автомобіля для саперів. Це допоможе їм розмінувати територію та транспортувати вибухонебезпечні предмети й речовини до місця їхнього знищення. Машина броньована і легко пересувається по бездоріжжю", — йдеться у дописі.

Варто зазначити, що вчора Міша Колінз вдруге приїхав до столиці. Минулого року актор вже бував в Україні, тоді він зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським та відвідав Чернігівську область. Цього разу актор знову має певну мету. Зібрати кошти на допомогу з розмінування України.