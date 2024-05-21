Зірка серіалу "Надприродне" приїхав до Києва

Американський актор вже вдруге за час повномасштабної війни в України приїхав до Києва. Міша Колінз є амбасадором "Гуманітарного розмінування", яка передбачає розмінування територій України на яких були, або тривають бойові дії.

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49-річний американський актор Міша Колінз, який відомий ролями в серіалах "Надприродне" та "Апокаліпсис Стоунхенджа", фільмі "Лицарі Готема" та інших, приїхав до Києва. Фото з столичного залізничного вокзалу актор опублікував у себе на сторінці в інстаграм.

"Сьогодні вранці прибув на Київський вокзал з помічником", — підписав світлину актор.

З якою метою актор приїхав в українську столицю поки не відомо, однак варто відзначити, що рівно рік тому Міша Колінз вже був в Україні. Тоді актор зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. У травні 2023 року Міша Колінз став амбасадором фандрейзингової платформи United24 у напрямі "Гуманітарне розмінування".

"Я відчуваю свою роль як амбасадора в тому, щоб поширювати інформацію й розповідати історію про те, що відбувається в Україні, для моєї аудиторії по всьому світу й привертати увагу, щоб світова підтримка України й надалі тривала", – тоді говорив актор.

Тоді крім столиці актор серіалу "Надприродне" також побував у Чернігівській області, де ознайомиться з роботою українських саперів.

Актор вже встиг показати першу прогулянку столицею, на якій сфотографувався на площі Святої Софії на фоні розбитої техніки. Підписав фото Міша Колінз словами: "Я повернувся в Київ, Україна".

Під фотографією актора активно почали сипатися коментарі українців: "Наш козак!!", "Єдиний хто від початку і по сьогодні не зраджує своїм переконанням і підтримує Україну. Дякую", "Дякуємо за підтримку України", "Раді бачити вас знову в Україні, Міша".

Однак серед підписників Міши Колінза виявилися і росіяни, які гнівно накинулися на актора за його підтримку: "Заезжайте в Москву, тоже много интересного покажем", "Интересно будет понаблюдать, как ты Миша будешь в воздухе переобуваться, когда Великая Россия сравняет бандеровскую окраину с землей", "А в Москву ссышь ехать ,Мишаня", "Мишаня ты зачем в политику полез".