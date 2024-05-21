Звезда сериала "Сверхъестественное" приехал в Киев

Американский актер уже второй раз за время полномасштабной войны в Украине приехал в Киев. Миша Коллинз является амбассадором "Гуманитарного разминирования", которая предусматривает разминирование территорий Украины на которых были или продолжаются боевые действия.

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49-летний американский актер Миша Колинз, который известен ролями в сериалах "Сверхъестественное" и"Апокалипсис Стоунхенджа", фильме "Рыцари Готэма" и других, приехал в Киев. Фото со столичного железнодорожного вокзала актер опубликовал у себя на странице в инстаграм.

"Сегодня утром прибыл на Киевский вокзал с помощником", — подписал фотографию актер.

С какой целью актер приехал в украинскую столицу пока не известно, однако стоит отметить, что ровно год назад Миша Колинз уже был в Украине. Тогда актер встретился с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В мае 2023 года Миша Колинз стал амбассадором фандрейзинговой платформы United24 в направлении "Гуманитарное разминирование".

"Я чувствую свою роль как амбассадора в том, чтобы распространять информацию и рассказывать историю о том, что происходит в Украине, для моей аудитории по всему миру и привлекать внимание, чтобы мировая поддержка Украины и в дальнейшем продолжалась", — тогда говорил актер.

Тогда кроме столицы актер сериала "Сверхъестественное" также побывал в Черниговской области, где ознакомится с работой украинских саперов.

Актер уже успел показать первую прогулку по столице, на которой сфотографировался на площади Святой Софии на фоне разбитой техники. Подписал фото Миша Коллинз словами: "Я вернулся в Киев, Украина".

Под фотографией актера активно начали сыпаться комментарии украинцев: "Наш казак!!!", "Единственный кто от начала и по сегодня не изменяет своим убеждениям и поддерживает Украину. Спасибо", "Спасибо за поддержку Украины", "Рады видеть вас снова в Украине, Миша".

Однако среди подписчиков Миши Колинза оказались и россияне, которые гневно набросились на актера за его поддержку: "Заезжайте в Москву, тоже много интересного покажем", "Интересно будет понаблюдать, как ты Миша будешь в воздухе переобуваться, когда Великая Россия сравняет бандеровскую окраину с землей", "А в Москву ссышь ехать ,Мишаня", "Мишаня ты зачем в политику полез".