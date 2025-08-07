Зірка серіалу "Дивні дива" перераховує гроші Україні: які його мотиви

Голлівудський актор Фінн Вулфгард, зірка серіалу "Дивні дива", публічно розповів про свою благодійну діяльність. Він регулярно підтримує Україну та захищає права корінних народів, хоча зазвичай не афішує такі кроки.

Зірка серіалу від Netflix "Дивні дива" Фінн Вулфгард зізнався, що регулярно підтримує Україну фінансово. За його словами, війна в Україні — одна з ключових тем сучасності, і її не можна ігнорувати. Про це 22-річний актор розповів в інтерв’ю Variety.

Актор підкреслив, що не прагне афішувати свою доброчинність: "Я досить стриманий і сором'язливий у реальному житті, тому не висвітлюю багато особистого в соцмережах", — пояснив він.

Зокрема, він неодноразово робив пожертви на підтримку України. За словами Вулфгарда, гроші він спрямовує на фандрейзингову платформу United24, але не уточнив, на які саме напрямки допомоги.

Окрім цього, Вулфгард також висловив занепокоєння проблемами корінних народів:

"Я думаю, що уряд отримує стільки грошей, просто обманюючи стільки корінних груп… Той факт, що вони повинні боротися з урядом, щоб спробувати отримати від них гроші за вкрадену землю, просто безумство", — заявив актор.

Це питання близьке йому, зокрема, тому що його батько Ерік працює адвокатом саме у сфері прав корінних народів.

Нагадаємо, Фокус раніше писав:

Хто зі світових зірок висловив свою підтримку Україні під час російської повномасштабної агресії. Зокрема, у травні 2022 року до України приїхала Анджеліна Джолі, висловивши таким чином солідарність з країною у важкі часи. Згодом Бен Стіллер зізнавався у любові Львову.

У 2024 році американський актор Міша Колінз, який став амбасадором "Гуманітарного розмінування", вирішив за донат розіграти свій тренч з легендарного серіалу "Надприродне".

Крім того, голлівудський актор та продюсер Леонардо Ді Капріо зробив пожертву у благодійний фонд Олени Зеленської.