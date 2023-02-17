"Для мене честь": Леонардо Ді Капріо прокоментував допомогу Україні (фото)

Бабуся оскароносного актора походить з України.

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48-річний голлівудський актор та продюсер Леонардо Ді Капріо прокоментував свою пожертву у благодійний фонд Олени Зеленської. В Instagram з 57 млн підписників зірка фільму "Титанік" залишив своє звернення.

"Для мене честь підтримати фонд Олени Зеленської, який надає дітям та родинам в Україні їжу та притулок", — зазначив оскароносний актор, чиє коріння походить з України.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо прокоментував свою пожертву у благодійний фонд Олени Зеленської

За день до цього стало відомо, що Леонардо Ді Капріо зробив чимале пожертвування у благодійний фонд першої леді України. Втім, конкретна сума залишається в секреті.

"Ми хочемо подякувати @leonardodicaprio за його нещодавній внесок у Фонд Олени Зеленської у підтримку народу України. Його внесок полягає в підтримці молодих людей, життя яких обірвала війна… Фонд підтримує всі дитячі будинки сімейного типу в Україні, де діти ростуть у справжній сімейній атмосфері, та координує свої зусилля з державою, щоб діти не знали про сирітство. Ми допомагаємо дітям мати повноцінне дитинство без перешкод для освіти, медицини та соціального забезпечення. Дякую, Лео, що приєднався до Фонду Олени Зеленської. Тільки разом ми зможемо змінити життя", — прокоментували внесок голлівудської знаменитості у благодійній організації.

[ + – ] Леонардо Ді Капріо передав на потреби українських дітей чималі кошти

Нагадаємо, Леонардо Ді Капріо, чия бабуся родом з України, пожертвував чималу суму на потреби українських дітей. У березні 2022 голлівудський актор передав на потреби ЗСУ 10 мільйонів доларів.

Також Фокус писав про інших світових зірок, чиє коріння походить з України.