Леонардо Ді Капріо пожертвував кошти у фонд першої леді України

Голлівудський актор пожертвував гроші на допомогу дітям, які постраждали від війни.

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48-річний американський актор і продюсер Леонардо Ді Капріо зробив пожертву у фонд Олени Зеленської. У пресслужбі фонду першої леді України зазначили, що кошти будуть надіслані на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

"Ми хочемо подякувати Леонардо Ді Капріо за його внесок... Це дозволить надати допомогу тим дітям, які найбільше постраждали від війни... Дякую, Леонардо, за те, що приєдналися... Тільки разом ми зможемо змінити життя", — йдеться у повідомленні.

У "Фундації Олени Зеленської" не уточнили про яку суму допомоги йдеться.

Нагадаємо, у березні минулого року оскароносний актор Леонардо Ді Капріо пожертвував на потреби української армії $10 мільйонів. Тоді ж у своєму Instagram він звернувся із закликом допомогти українцям, які постраждали від війни.

Також Фокус писав, що 16 лютого до Києва приїхав відомий ірландський актор Джек Глісон, зірка серіалу "Гра Престолів". В Україні він пробуде до 19 лютого. Актор приїхав до України разом із друзями, вони пригнали пікап для ЗСУ.