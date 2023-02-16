Леонардо Ди Каприо пожертвовал средства в фонд первой леди Украины

Голливудский актер пожертвовал деньги на помощь детям, которые пострадали от войны.

Related video

48-летний американский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо сделал пожертвование в фонд Елены Зеленской. В пресс-службе фонда первой леди Украины отметили, что средства будут направлены на помощь украинским детям, которые пострадали от войны.

"Мы хотим поблагодарить Леонардо ДиКаприо за его вклад… Это позволит оказать помощь тем детям, которые больше всего пострадали от войны… Спасибо, Леонардо, за то, что присоединились… Только вместе мы сможем изменить жизнь", – говорится в сообщении.

В "Фундации Елены Зеленской" не уточнили о какой сумме помощи идет речь.

Напомним, в марте прошлого года оскароносный актер Леонардо Ди Каприо пожертвовал на нужды украинской армии $ 10 миллионов. Тогда же в своем Instagram он обратился с призывом помочь пострадавшим от войны украинцам.

Также Фокус писал, что 16 февраля в Киев приехал знаменитый ирландский актер Джек Глисон, звезда сериала "Игра Престолов". В Украине он пробудет до 19 февраля. Актер приехал в Украину вместе с друзьями, они пригнали пикап для ВСУ.