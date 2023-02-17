"Для меня честь": Леонардо Ди Каприо прокомментировал помощь Украине (фото)

Бабушка оскароносного актера родом из Украины.

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48-летний голливудский актер и продюсер Леонардо Ди Каприо прокомментировал пожертвование в благотворительный фонд Елены Зеленской. В Instagram с 57 млн подписчиков звезда фильма "Титаник" оставил свое обращение.

"Для меня честь поддержать фонд Елены Зеленской, который предоставляет детям и семьям в Украине еду и убежище", — отметил оскароносный актер, чьи корни происходят из Украины.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо прокомментировал свое пожертвование в благотворительный фонд Елены Зеленской

За день до этого стало известно, что Леонардо Ди Каприо сделал немалое пожертвование в благотворительный фонд первой леди Украины. Впрочем, конкретная сумма остается в секрете.

"Мы хотим поблагодарить @leonardodicaprio за его недавний вклад в Фонд Елены Зеленской в поддержку народа Украины. Его вклад заключается в поддержке молодых людей, жизнь которых оборвала война… Фонд поддерживает все детские дома семейного типа в Украине, где дети растут в настоящей семейной атмосфере, и координирует свои усилия с государством, чтобы дети не знали о сиротстве. Мы помогаем детям иметь полноценное детство без помех для образования, медицины и социального обеспечения. Спасибо, Лео, что присоединился к Фонду Елены Зеленской. Только вместе мы сможем изменить жизнь", — прокомментировали вклад голливудской знаменитости в благотворительной организации.

[ + – ] Леонардо Ди Каприо передал на нужды украинских детей немалые средства

Напомним, Леонардо Ди Каприо, чья бабушка родом из Украины, пожертвовал немалую сумму на нужды украинских детей. В марте 2022 года голливудский актер передал на нужды ВСУ 10 миллионов долларов.

Также Фокус писал о других мировых звездах, чьи корни происходят из Украины.