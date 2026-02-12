Француз, выучивший украинский язык, устроил скандал в Киеве, когда услышал русскую речь

Украиноязычный француз Николя Амбер, который во время большой войны переехал во Львов, после посещения Киева пожаловался на русский язык на улицах и во время общения с оператором телеканала "Прямой".

О Николя как об одном из французских волонтеров, которые пекли в столице хлеб, канал снимал сюжет для телевидения. Впрочем, впоследствии в своих соцсетях иностранец показал переписку с продюсером "Прямого", которому он жаловался на то, что во время интервью оператор обращался к нему на русском.

Француз пожаловался на русский язык в Киеве

В ответ продюсер написал, что "не считает это нормальным", но "не имеет права запрещать" оператору в быту общаться на русском, на котором он как переселенец с востока разговаривает.

На фоне этого Амбер опубликовал в Instagram сторис со словами, что он "не знает, хочет ли дальше жить в Украине": "Потому что та Украина, которую я полюбил — через литературу и народные песни — почти больше не существует в столице, в Киеве".

После скандала "Прямой" публично извинился перед французом, заявив, что для них вопрос языка — принципиальный.

"Да, наш коллега ошибся. Пытаясь быстрее наладить контакт с французскими волонтерами, оператор Евгений использовал русский язык, на котором общается в быту. Несмотря на то, что оператор не является лицом канала, как ведущие или корреспонденты — это ошибка, которую мы признаем", — отметили представители телеканала.

После этого Николя Амбер поблагодарил "Прямой" за извинения. В то же время он подчеркнул, что стоит оставаться "принципиальными в отношении языка" и показывать иностранцам, что у Украины есть свой язык.

"Я с большой радостью принимаю их извинения. Мы все делаем ошибки", — сказал иностранец.

Кто такой Николя Амбер

Николя — основатель онлайн-школы по изучению французского языка для украинцев. Вместе со своей женой-украинкой мужчина ведет украиноязычный блог в Instagram. С 2022 года Николя начал изучать украинский язык, а в 2024 перебрался во Львов.

Его жена — украинка Юлия. Как известно из ее соцсетей, девушка преподает украинский язык.

"Я и не думал, что наступит момент, когда я, коренной француз, найду себя украинцем — не по паспорту, а по судьбе. Первое украинское слово, которое пронзило мое сердце — воля. Воля — это не только свобода. Это внутренний чин, это несокрушимость духа, это достоинство, которое не поддается игу. Самостоятельно выучив украинский язык еще во Франции, я слушал народные песни — и плакал", — рассказывал о своем пути Николя.

Интересно, что раньше француз знал русский, однако говорит, что уже забыл его.

Также как-то журналистка спросила коренного француза, почему он перебрался именно во Львов.

"Здесь действительно царит украинский дух. Потому что здесь жили очень много украинских героев", — ответил тот.

