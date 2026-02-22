Ніхто не закинув ні копійки: у мережі з'явилося нове відео з хлопцем блогерки Мішалової

У соціальних мережах обговорюють ймовірне викрадення хлопця блогерки Єви Мішалової Ігоря Комарова. Інформацію з приводу можливого кіднепінгу офіційно не підтвердили.

У мережі з'явилося відео з хлопцем блогерки Єви Мішалової Ігорем Комаровим, у якому він звертається до дівчини, в якому просить не вірити чуткам про його загибель, які нібито поширюють, щоб припинити пошуки. Про це повідомляє "24 канал".

"Мене ніхто не знайде. Я тебе дуже прошу: мені потрібна медична допомога. У мене починається зараження. Поговори зі своїми рідними. Мене ніхто не збирається вбивати. Часу дуже і дуже мало", — каже хлопець та просить переказати викрадачам кошти, оскільки, за його словами, ніхто не "закинув" ані копійки.

Що відомо про викрадення Ігоря Комарова

Журналіст Віталій Глагола повідомив про викрадення на острові Балі Ігоря Комарова та Єрмака Петровського, які є синами кримінальних авторитетів. Останньому вдалося втекти, а Комаров перебуває у викрадачів, якими нібито є вихідцями з Чечні. Зловмисники вимагають 10 мільйонів доларів.

Комарова, як повідомляв журналіст, катують, відрізаючи пальці, щоб пришвидшити переговори і психологічно зламати близьких.

У одному з відео Комаров розповідає, що з 2022 року почав займатися шахрайськими колцентрами, які, зокрема, обманювали й жителів РФ.

Пізніше журналіст зазначив, що українські правоохоронці не отримували жодних заяв, запитів чи звернень. Також Віталій Глагола наголосив, що перевірив найбільші індонезійські медіа, які не повідомляли ані про викрадення українців, ані вимогу у $10 млн чи спецоперацію поліції Балі, що для події такого масштабу незвично.

Також журналіст зауважив, що дівчина Ігоря Комарова є блогеркою і саме через її активність у соцмережах історія почала набирати обертів. Він не виключає, що зазначені історія могла бути використана як інструмент для розкрутки блогерки, створення вірусного ефекту та монетизації.

Реакція блогерів на ситуацію

Колежанки Єви Мішалової по блогерському цеху відреагували на ймовірне викрадення досить жорстко. Більшість з них, як зазначає видання Blik, наголошують, що хлопці можуть бути пов'язані з незаконними схемами, а жити за чужий рахунок є доволі небезпечною стратегією.

Скажімо, Ксюша Манекен розкритикувала Єву Мішалову.

Допис Ксюші Манекен Фото: фото з відкритих джерел

"Мене лякають жінки, які хизуються красивим життям, яке насправді вкрадено в інших. Це не ти собі дозволила. За це хтось заплатив своїм здоров’ям, бізнесом або життям", — написала вона.

Блогерка Христя Бичкова наголосила, що співчувати варто українським військовим, які знаходяться у російському полоні, а не офісним працівникам, що заробляють на чужому горі.

Допис Христі Бичкової Фото: з відкритих джерел

