"Російська тряпка": Юля Верба різко відповіла скандальній Стужук

Українська блогерка Юля Верба різко "пройшлась" по Софії Стужук, яка наразі живе за кордоном. Остання розкритикувала Вербу, начебто та схудла на спеціальних препаратах.

Блогерка мовчати на стала та відповіла Стужук різким тоном. В Instagram Верба написала, що думає про блогерку з України.

Верба про Стужук

"Від кого? Від помийної російської тряпки? Там грошей в неї заробити не вийшло, там вона нікому на**й не здалась. І тепер вона починає бадатись в нашу сторону", — написала Юля.

Блогерка додала, що місце Стужук у Росії.

"Просто людина про**алась. Дуже жорстко. Поставила ставку не на тих. Думала, нам тут всім кінець прийде, а її Росія буде процвітати і вона там буде топблогером. Але цього не сталось. А тепер вона хариться, що я сильніший і популярніший блогер за неї, хоча колись вона в Україні була перша. Всидіти на двох стільцях не вийшло", — додала Верба.

Юля Верба різко пройшлася по Софії Стужук Фото: Instagram

Хто така Софія Стужук

Блогерка родом з України відома своїми скандальними висловлюваннями. Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну вона мовчала про війну та продовжувала працювати з російською аудиторією. Після удару ЗСУ по Кримському мосту у 2022 році Софія Стужук опублікувала скандальний текст, у якому провина за удари РФ по мирних містах перекладалася на українців.

Ба більше, у вересні 2025 року детективи Бюро економічної безпеки в Києві заочно повідомили їй про підозру в несплаті податків.

Стужук начебто заборгувала державі понад 11 мільйонів гривень. Сама ж блогерка ці звинувачення заперечувала.

