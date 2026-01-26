"Жах просто": ще одна зірка підхопила ротавірус у Буковелі (фото)
Українська блогерка Юля Верба підчепила ротавірус на відпочинку в Буковелі. Після туризму в засніжені Карпати зірка соцмереж дуже кепсько почувається.
Вона вийшла на звʼязок зі своїми підписниками в Instagram та розповіла, що цілу ніч їй було зле.
Верба підчепила ротавірус
"Зараз всі кажуть, що в Буковелі ротавірус. Мені так було погано цієї ночі. Я о восьмій дуже захотіла спати. Була така дуже обезсилена. І о 12 як почалося", — каже Юля.
Вона також дуже переймалася, щоб не заразити маленьку доньку.
"Жах просто. Як мені було погано!" — зізналася блогерка.
Верба описала, що їй було холодно, жарко, була температура та блювота.
"Слабка аура: в мене ротавірус. Сильна аура: наврочили", — пожартувала блогерка.
За словами Верби, кожен другий після цього їй пише, що в нього теж ротавірус.
Втім, одна підписниця блогерки розповіла, що насправді в Буковелі велика проблема з каналізацією, яка інколи потрапляє в поверхневі води, тому люди масово отруюються, ковтнувши води в басейні чи почистивши зуби.
"До речі, багато хто про це написав. І справді. Скільки їздили в Буковель, по черзі всім погано", — написала Верба.
