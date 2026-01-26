Розваги за нуль гривень: українка показала, що в Буковелі безкоштовне (фото)

Українка розповіла про безкоштовні локації на гірськолижному курорті Буковель у 2026 році. Зокрема, можна зробити фото, випити коктейль та навіть поїсти, не плативши за це.

У своєму Instagram українка на імʼя Ліза показала, як провести час у Буковелі, не витрачаючи на це коштів.

Безкоштовні локації в Буковелі

"Що з безкоштовного є в Буковелі, окрім ротавірусу, звісно", — пожартувала авторка відео.

По-перше, гіганський кольоровий льодовик, де можна безкоштовно підзарядити телефон, зробити фото на памʼять та випити коктейль у крижаному стакані.

"Льодовик" у Буковелі Фото: Instagram

Друге — погодинні автобуси за нуль гривень. Головне — знайти зупинку. Ними можна дістатися до витягів, готелів, аквапарку "Мавка".

У Буковелі є безкоштовні автобуси Фото: Instagram

Третє — "Гуцул Ленд" після 18:30. Саме в цей час певні локації там вільні. Можна купити кукуци (гуцульські булочки), побачити частину тварин, випити справжній карпатський чай.

"Гуцул Ленд" у Буковелі Фото: Instagram

Безкоштовний туалет біля озера Молодість.

"Як на мене, пункт критично важливий", — каже авторка ролика.

Туалет біля озера Молодість Фото: Instagram

До того ж, безкоштовно можна отримати компліменти від закладів.

Компліменти від закладів Фото: Instagram

Реакція мережі

У коментарях люди поділилися своїм досвідом та заперечили деякі твердження авторки відео:

"Після фрази на початку про ротавірус вже антиреклама".

"Насправді немає безкоштовного входу до Гуцул-ленду після 18:30, тому що вхід тільки по броні столику у ресторані, який там знаходиться, але все одно Гуцул-ленд зачинений".

"Автобус ходить раз на годину, і вільне місце може бути тільки на колінах у водія. Влізти в салон абсолютно не можливо".

"В ресторані Грибна хата пан Роман пригощає наливкою, щоб зігрітись".

"Туалети постійно зачинені, так що не безкоштовні".

