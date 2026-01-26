Развлечения за ноль гривен: украинка показала, что в Буковеле бесплатное (фото)
Украинка рассказала о бесплатных локациях на горнолыжном курорте Буковель в 2026 году. В частности, можно сделать фото, выпить коктейль и даже поесть, не платя за это.
В своем Instagram украинка по имени Лиза показала, как провести время в Буковеле, не тратя на это средств.
Бесплатные локации в Буковеле
"Что из бесплатного есть в Буковеле, кроме ротавируса, конечно", — пошутила автор видео.
Во-первых, гигантский цветной ледник, где можно бесплатно подзарядить телефон, сделать фото на память и выпить коктейль в ледяном стакане.
Второе — почасовые автобусы за ноль гривен. Главное — найти остановку. На них можно добраться до подъемников, гостиниц, аквапарка "Мавка".
Третье — "Гуцул Ленд" после 18:30. Именно в это время определенные локации там свободны. Можно купить кукуцы (гуцульские булочки), увидеть часть животных, выпить настоящий карпатский чай.
Бесплатный туалет возле озера Молодость.
"Как по мне, пункт критически важен", — говорит автор ролика.
К тому же, бесплатно можно получить комплименты от заведений.
Реакция сети
В комментариях люди поделились своим опытом и опровергли некоторые утверждения автора видео:
- "После фразы в начале о ротавирусе уже антиреклама".
- "На самом деле нет бесплатного входа в Гуцул-ленд после 18:30, потому что вход только по брони столика в ресторане, который там находится, но все равно Гуцул-ленд закрыт".
- "Автобус ходит раз в час, и свободное место может быть только на коленях у водителя. Влезть в салон абсолютно не возможно".
- "В ресторане Грибная хата господин Роман угощает наливкой, чтобы согреться".
- "Туалеты постоянно закрыты, так что не бесплатные".
