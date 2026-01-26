Развлечения за ноль гривен: украинка показала, что в Буковеле бесплатное (фото)

Украинка рассказала о бесплатных локациях на горнолыжном курорте Буковель в 2026 году. В частности, можно сделать фото, выпить коктейль и даже поесть, не платя за это.

В своем Instagram украинка по имени Лиза показала, как провести время в Буковеле, не тратя на это средств.

Бесплатные локации в Буковеле

"Что из бесплатного есть в Буковеле, кроме ротавируса, конечно", — пошутила автор видео.

Во-первых, гигантский цветной ледник, где можно бесплатно подзарядить телефон, сделать фото на память и выпить коктейль в ледяном стакане.

"Ледник" в Буковеле Фото: Instagram

Второе — почасовые автобусы за ноль гривен. Главное — найти остановку. На них можно добраться до подъемников, гостиниц, аквапарка "Мавка".

В Буковеле есть бесплатные автобусы Фото: Instagram

Третье — "Гуцул Ленд" после 18:30. Именно в это время определенные локации там свободны. Можно купить кукуцы (гуцульские булочки), увидеть часть животных, выпить настоящий карпатский чай.

Відео дня

"Гуцул Ленд" в Буковеле Фото: Instagram

Бесплатный туалет возле озера Молодость.

"Как по мне, пункт критически важен", — говорит автор ролика.

Туалет у озера Молодость Фото: Instagram

К тому же, бесплатно можно получить комплименты от заведений.

Комплименты от заведений Фото: Instagram

Реакция сети

В комментариях люди поделились своим опытом и опровергли некоторые утверждения автора видео:

"После фразы в начале о ротавирусе уже антиреклама".

"На самом деле нет бесплатного входа в Гуцул-ленд после 18:30, потому что вход только по брони столика в ресторане, который там находится, но все равно Гуцул-ленд закрыт".

"Автобус ходит раз в час, и свободное место может быть только на коленях у водителя. Влезть в салон абсолютно не возможно".

"В ресторане Грибная хата господин Роман угощает наливкой, чтобы согреться".

"Туалеты постоянно закрыты, так что не бесплатные".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка посетила самые популярные заведения Буковеля, где чек на пятерых человек превышал четыре тысячи грн.

Украинка по имени Кристина раскрыла цены на французском горнолыжном курорте Куршевель в 2026 году.

Кроме того, блогер Александр Залиско заболел ротавирусом во время отдыха в Буковеле.