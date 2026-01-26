"Ужас просто": еще одна звезда подхватила ротавирус в Буковеле (фото)
Украинская блогерша Юля Верба подцепила ротавирус на отдыхе в Буковеле. После туризма в заснеженные Карпаты звезда соцсетей очень плохо себя чувствует.
Она вышла на связь со своими подписчиками в Instagram и рассказала, что всю ночь ей было плохо.
Верба подцепила ротавирус
"Сейчас все говорят, что в Буковеле ротавирус. Мне так было плохо этой ночью. Я в восемь очень захотела спать. Была такая очень обессиленная. И в 12 как началось", — говорит Юля.
Она также очень переживала, чтобы не заразить маленькую дочь.
"Ужас просто. Как мне было плохо!" — призналась блогерша.
Верба описала, что ей было холодно, жарко, была температура и рвота.
"Слабая аура: у меня ротавирус. Сильная аура: сглазили", — пошутила блогерша.
По словам Вербы, каждый второй после этого ей пишет, что у него тоже ротавирус.
Впрочем, одна подписчица блогера рассказала, что на самом деле в Буковеле большая проблема с канализацией, которая иногда попадает в поверхностные воды, поэтому люди массово отравляются, глотнув воды в бассейне или почистив зубы.
"Кстати, многие об этом написали. И действительно. Сколько ездили в Буковель, по очереди всем плохо", — написала Верба.
