"Ужас просто": еще одна звезда подхватила ротавирус в Буковеле (фото)

Украинская блогерша Юля Верба подцепила ротавирус на отдыхе в Буковеле. После туризма в заснеженные Карпаты звезда соцсетей очень плохо себя чувствует.

Она вышла на связь со своими подписчиками в Instagram и рассказала, что всю ночь ей было плохо.

Верба подцепила ротавирус

"Сейчас все говорят, что в Буковеле ротавирус. Мне так было плохо этой ночью. Я в восемь очень захотела спать. Была такая очень обессиленная. И в 12 как началось", — говорит Юля.

Она также очень переживала, чтобы не заразить маленькую дочь.

"Ужас просто. Как мне было плохо!" — призналась блогерша.

Верба описала, что ей было холодно, жарко, была температура и рвота.

"Слабая аура: у меня ротавирус. Сильная аура: сглазили", — пошутила блогерша.

Верба подцепила ротавирус Фото: Instagram

По словам Вербы, каждый второй после этого ей пишет, что у него тоже ротавирус.

Відео дня

Верба подцепила ротавирус Фото: Instagram

Впрочем, одна подписчица блогера рассказала, что на самом деле в Буковеле большая проблема с канализацией, которая иногда попадает в поверхностные воды, поэтому люди массово отравляются, глотнув воды в бассейне или почистив зубы.

"Кстати, многие об этом написали. И действительно. Сколько ездили в Буковель, по очереди всем плохо", — написала Верба.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Украинка рассказала о бесплатных локациях на горнолыжном курорте Буковель.

Блогер Александр Залиско заболел ротавирусом во время отдыха в Буковеле и попал в больницу.

Кроме того, украинка посетила самые популярные заведения Буковеля, где чек на пятерых человек превышал четыре тысячи грн.